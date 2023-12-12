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調查：未來五年47%家族辦公室由下一代掌控 僅半數對接班感準備充分

由萬方家族辦公室和Campden Wealth共同發佈的《2023亞太地區家族辦公室報告》顯示， 目前有15%的亞太家族辦公室由下一代掌控，預計在未來五年，該數字將增加到47%；十年內則預計有71%的家族辦公室將經歷世代交替。不過，僅56%的家族辦公室對接班感到充分準備，同時只有44%認為他們的下一代有足夠的準備。

此外，該報告顯示，未來最熱門的投資資產類別是房地產，以減輕通膨及利率上升影響，22%的亞太家族辦公室增加投資，39%打算增加配置，與全球趨勢形成鮮明對比。

另外，AI 是亞太家族辦公室最受追捧的新技術。報告顯示，32%的家族辦公室正積極尋求增加在AI領域的投入，另有39%的家族辦公室正計劃開始接觸AI技術。 同時，氣候變化減緩（32%）、金融科技（32%）和醫療保健（26%）仍然是新技術投資的熱門領域。

此外，45%的亞太家族辦公室同意區塊鏈技術將創造巨大價值。而對於亞太家族辦公室來説，最重要的慈善事業包括教育（75%）、醫療保健（55%）和社區發展（45%）。

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