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恒指收市升173點 科指升1.7% 北水轉流出 燕之屋無升跌

港股今早隨美股高開，市傳內地正召開中國中央經濟工作會議，內地新增貸款、M2等數據未有在昨日公布，似會待工作會議最快今日結束後才曝光，與此同時，美國今晚亦將公布CPI、明日PPI，為後日聯儲局議息前提供參考。議息前，市場表現傾向減息，美元、美債息回軟，港1個月期Hibor續高於12個月期，利率期貨顯示3月減息機會由44.5%增至49.4%。三大股指齊創近一周收市高。

恒指今早高開34點，高位升219點，低位跌43點，高低波幅263點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為36.67%，下跌為26.05%，無升跌為37.26%。

恒指收市升173點或1.07%，報16374點，大市成交金額866億元，較上日減少12.26%，是11月27日759.14億元成交後最少；國指升82點或1.48%，報5614點。恒生科技指數收報3730點，升1.74%。

藍籌股成交金額370.24億元，佔大市成交42.75%；科指成份股成交金額182.96億元，佔大市成交21.12%；國指成份股成交金額299.52億元，佔大市成交34.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.08%，至82.1億元，佔大市成交9.47%。牛熊證成交金額33.35億元，減少31.06%；窩輪成交金額48.74億元，增加3.31%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、比亞迪（1211）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌64隻升，11隻下跌，7隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.94%，收報15.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.1%，收報62.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，7隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報30.25元，升13.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見8元，收報8.18元，跌2.04%。

恒指上試10天線(16556點)。科指上試10天線(3765.37點)。

北水南下合計淨流出26.98億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出50.24億元人民幣，較上日增加54.14%，連續第2日流出，累計流出82.83億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.35%，是12月6日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見16420.97點，是12月8日16464.14點後最高。收市報16374.5點，是12月6日後收市新高，當日報16463.26點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月6日。

科指曾升最多2.19%，是12月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見3746.68點，是12月8日3751.81點後最高。收市報3730.25點，是12月6日後收市新高，當日報3747.58點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月7日。

國指曾升最多1.85%，是11月21日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見5634.59點，是12月8日5650.3點後最高。收市報5614.5點，是12月7日後收市新高，當日報5615.8點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月6日。

午後消息股表現

美銀恢復金沙（1928）、銀娛（0027）「買入」評級。金沙收報21.05元，跌0.47%。銀河娛樂收報41.15元，無升跌。

中基長壽科學（0767）否認銅鑼灣中心購買無牌X光機等。創上市新低，見0.119元，收報0.135元，跌12.34%。

今早及隔晚消息股表現

燕之屋（1497）上市，定價9.7元。收報9.7元，無升跌。今早高開後曾升最多10.3%，臨近尾市見低位跌0.82%。

李寧（2331）：擬動用最多30億元回購。大摩：李寧在港買樓明年減9000萬利息收入。李寧：在港設總部是國際化進程一個重要里程碑。收報19.1元，升4.37%。

旭輝（0884）擬以2.26億元向恒地（0012）購回上海總部物業5成股權。旭輝收報0.27元，升11.11%。恒地（0012）收報21.95元，升1.62%。

易居（2048）旗下TM Home擬發新股予債權人，變相減持賬面獲利逾71億元。收報0.191元，跌4.02%。

宏利（0945）將近750億美元業務達成再保險安排，料釋出69億元資本用於回購股份。創52周高，見160元，收報159.3元，升3.37%。

閱文（0772）斥6億購騰訊動漫。收報30.25元，升13.08%。

阿信屋母公司CEC（0759）發盈警料中期盈利倒退最多99%。見52周低0.255元，收報0.265元，跌5.36%。

阿里巴巴（9988）減持快狗打車（2246）25.56萬股，套現16.57萬元。阿里收報70.1元，升1.89%。快狗打車（2246）收報0.55元，跌8.33%。

國際家居零售（1373）盈警料半年少賺32至38%，半年收入跌4.7%。見52周低1.58元，收報1.7元，跌10.53%。

CHOW TAI FOOK CAPITAL，斥774萬元，增持新世界（0017）。收報11.26元，升1.62%。

九毛九（9922）旗下太二酸菜魚在港連開4分店。收報6.42元，跌1.53%。

澳門打擊賭底面法案將提交立法會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.2元，升0.78%。美高梅中國（2282）收報9.79元，升3.71%。澳博（0880）收報2.29元，跌0.43%。永利澳門（1128）收報6.07元，升0.66%。銀河娛樂（0027）收報41.15元，無升跌。金沙中國（1928）收報21.05元，跌0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見4.65元，收報4.38元，跌0.68%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.23元，收報2.03元，跌4.69%；VISION DEAL-Z（7827）創上市新高，見10.1元，收報9.98元，升0.81%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.67元，收報0.61元，升1.67%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.16元，收報24.16元，升1%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.28元，收報24.12元，升1.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.6元，收報1093.6元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.8元，收報1033.8元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1101.1元，收報1101.1元，升0.02%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.09元，收報3.09元，升1.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.8元，收報162.8元，升0.03%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.5元，收報79.22元，升0.41%；K Cash集團（2483）創上市新高，見1.89元，收報1.71元，升2.4%；廸生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.57元，跌0.22%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.37元，收報0.36元，升24.14%；迪生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.57元，跌0.22%；易生活控股（0223）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升19.35%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，跌0.66%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.75元，收報6.71元，升4.68%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見160元，收報159.3元，升3.37%；FSM HOLDINGS（1721）創52周高，見0.48元，收報0.48元，無升跌。

破底股方面

49隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.23元，收報1.27元，跌3.05%；禹洲（1628）低見0.105元，收報0.117元，升3.54%；時代中國（1233）低見0.27元，收報0.3元，升3.45%；SOHO中國（0410）低見0.72元，收報0.75元，升2.74%；富智康（2038）低見0.53元，收報0.54元，跌3.57%；卓悅控股（0653）低見0.039元，收報0.044元，升7.32%；太平洋酒吧（8432）低見0.05元，收報0.052元，跌10.34%；萬國數據（9698）低見8元，收報8.18元，跌2.04%；專業旅運（1235）低見0.128元，收報0.132元，跌12%；協鑫新能源（0451）低見0.35元，收報0.365元，升1.39%。

99隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.25元，收報0.26元，跌5.45%；莎莎國際（0178）低見0.97元，收報1元，升3.09%；大快活（0052）低見9.37元，收報9.44元，跌1.46%；太興（6811）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；1957 & Co.（8495）低見0.199元，收報0.199元，無升跌；人保集團（1339）低見2.37元，收報2.44元，升1.24%；中通快遞（2057）低見162元，收報164.1元，跌0.18%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，無升跌；商湯（0020）低見1.23元，收報1.24元，跌0.8%；藥明生物（2269）低見27.9元，收報28.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中科生物（1237）收報0.06元，升36.36%；華訊（0833）收報0.64元，升36.17%；國瑞健康（2329）收報0.038元，升35.71%；愛世紀集團（8507）收報0.125元，升34.41%；駿東控股（8277）收報0.068元，升33.33%；立高控股（8472）收報1.33元，升33%；中國寶力科技（0164）收報0.63元，升27.27%；STERLING GP（1825）收報0.181元，升24.83%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.37元，收報0.36元，升24.14%；浦江國際（2060）收報0.34元，升23.64%。

下跌異動股，包括，中國數字視頻（8280）收報0.028元，跌36.36%；CMON（1792）創上市新低，見0.019元，收報0.021元，跌25%；富譽控股（8269）創上市新低，見0.032元，收報0.037元，跌24.49%；中國上城（2330）創上市新低，見0.13元，收報0.13元，跌23.53%；海吉亞醫療（6078）見52周低32.25元，收報33.4元，跌22.05%；豆盟科技（1917）收報0.089元，跌19.82%；國際永勝集團（6663）收報0.28元，跌18.84%；盛洋投資（0174）收報0.29元，跌18.31%；奇點國際（1280）收報2.03元，跌18.15%；易通訊集團（8031）收報0.32元，跌17.95%；映美控股（2028）收報0.077元，跌17.2%。

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