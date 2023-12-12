紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮在最新的文章中，自曝自己數月前「無師自通」投資比特幣。他表示，自己在比特幣價格約2萬至2.2萬時，買了100個單位比特幣，並在3萬6美元的時候沽出，並將所得的2800萬港元轉做定期，收取5%年利率，每月約有11萬元利息收入。
對於湯文亮自揭投資比特幣，引來不少網民熱議，有網民笑言，對湯文亮買賣bitcoin表示擔憂。湯文亮亦在facebook發帖文指，有同事朋友知悉他買比特幣感到「大鑊」，估計比特幣會大跌。
湯文亮在文章指出，自己原本打算參加一些講座，以了解虛擬貨幣的投資方法及危險性，惟不少主辦機構以為他去「踢館」而拒絕，故他幾個月前決定「無師自通」、「深入虎穴」投資比特幣，事前亦做好全輸的準備。他亦在facebook發帖文指出，投資比特幣有很多不確定性，「就算現在贏了，都唔知點解會贏」。
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