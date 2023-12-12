對於湯文亮自揭投資比特幣，引來不少網民熱議，有網民笑言，對湯文亮買賣bitcoin表示擔憂。湯文亮亦在facebook發帖文指，有同事朋友知悉他買比特幣感到「大鑊」，估計比特幣會大跌。

湯文亮在文章指出，自己原本打算參加一些講座，以了解虛擬貨幣的投資方法及危險性，惟不少主辦機構以為他去「踢館」而拒絕，故他幾個月前決定「無師自通」、「深入虎穴」投資比特幣，事前亦做好全輸的準備。他亦在facebook發帖文指出，投資比特幣有很多不確定性，「就算現在贏了，都唔知點解會贏」。

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