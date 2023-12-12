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摩通料12月賭收達170億   今年中場博彩已回復至疫情前100%水平

摩根大通發表報告，澳門今年12月首10日的博彩收入達52億澳門元，日均賭收只有5.2億澳門元，比11月時的日均賭收5.35億澳門元為少。該行估計，日均賭收較弱，部份原因與當地貴賓博彩的估計贏率只有2%，比向來的3%水平為低有關。

由今年至今，摩通指，中場博彩已經回復至疫情前的95%至100%水平，貴賓博彩至回復到中位雙位數字水平，但是料到聖誕及之後檔期會有所恢復，料12月份全月的賭收水平仍會達到170億澳門元水平，日均賭收復增至5.5億澳門元，並且令到今年第四季度的賭收按季增長8%，並推高行業的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按季有8%至10%增長。

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