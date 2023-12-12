由今年至今，摩通指，中場博彩已經回復至疫情前的95%至100%水平，貴賓博彩至回復到中位雙位數字水平，但是料到聖誕及之後檔期會有所恢復，料12月份全月的賭收水平仍會達到170億澳門元水平，日均賭收復增至5.5億澳門元，並且令到今年第四季度的賭收按季增長8%，並推高行業的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按季有8%至10%增長。

其他報道

財經花生︱「樓市KOL」湯文亮自曝投資比特幣 出金2800萬後轉做定期

恒指收市升173點 科指升1.7% 北水轉流出 燕之屋無升跌

調查：未來五年47%家族辦公室由下一代掌控 僅半數對接班感準備充分

美銀恢復金沙、銀娛「買入」評級

積金局：「積金易」轉移帳戶時間表料於明年年初公布

薩爾瓦多將於明年首季推出比特幣債券

阿里旗下菜鳥App推「一鍵取件」服務 逾50個菜鳥自提點支持

李惟宏：經濟復蘇需時 公眾對虛擬資產興趣增加 騙徒有機可乘

萬達：PAG等將持萬達商管60%

ZA Bank推「雙12」快閃定存優惠 港元美元新資金1月定存最高12厘

中基長壽科學否認銅鑼灣中心購買無牌X光機等

半日沽空金額減23% 南方恒生科技沽空最多

恒指半日升137點 科指升1.6% 閱文升13% 燕之屋僅升0.6% 李寧升3%

印度超越香港躋身全球第七大股市

調查：57%受訪市民認為未來一年樓價會跌 近九成業主無意賣樓

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日

在華英企推遲投資 因經濟和地緣政治

Epic Games起訴Google Play壟斷 獲判勝訴

美國據報與英偉達商討 允許有限度向中國銷售AI晶片

阿根廷央行限制美元交易 待新總統政策出台

巴郡再減持惠普 持股比例降至5.2%

閱文購動漫資產 花旗富瑞稱有協同效應 曾升14%

IDG資本擬70億購奇瑞舊股 奇瑞汽車擬IPO

甲骨文第二季雲收入增長續放緩