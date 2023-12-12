羅兵咸永道預測，年度利得稅及薪俸稅收入約為2645億元，略高於港府原先預計的2602億元；該行預料整體印花稅收入將錄得650億元；預計7610億元整體支​​出總額與原先的政府預測相同。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義表示，面對財政赤字和儲備下降的挑戰，政府需要迅速行動。過去數年，政府已推出多項重要措施，以匯聚人才，鼓勵對重點行業的高品質投資。鑑於經濟競爭激烈；他指出政府亦應考慮提供進一步的稅務和非稅務優惠，以吸引專業人士投身家族辦公室和環境、社會及管治（ESG）等重點行業，鼓勵全職家長重返職場，以及支持僱主提升員工的技能。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，為鞏固香港作為家族辦公室的領先樞紐的地位，政府應擴大適用於家族辦公室稅務優惠的指定資產類別，以涵蓋數碼資產、葡萄酒、藝術品和收藏品等另類資產，並放寬對來自金融工具的固定收入可符合稅務優惠的限制，以提高本港稅制的競爭。

王曉彥續指，應確保新資本投資者入境計劃下的合資格投資資產類別與稅務優惠對齊，將有助於提供一致性和便利運作；他亦建議考慮給予合資格家族辦公室的直系親屬香港居留身份，將有助提高投資穩定性和鼓勵長期投資。

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