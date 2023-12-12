年尾港股繼續尋底，恒生指數曾一度失守萬六關口，富途（美： FUTU）首席策略師陸秉鈞表示，港股今年受外圍因素影響下持續弱勢，預期在聯儲局提前減息、市場對內地經濟恢復信心等因素實現前，恒指於明年首季或繼續下試低位，料明年低位區間約14,000點至15,000點；全年波幅將介乎5000點至7000點；高位區則約19,100點水平，若內地刺激政策見效，恒指最樂觀可見21,000點。
富途高級策略師譚智樂表示，看好受惠人工智能發展的大型科網股，包括蘋果（美：AAPL）、微軟(美：MSFT）；港股則以騰訊（0700）為首選。他解釋指，其現金流狀况穩健，相信待宏觀負面因素逐漸淡化，跑出機會較高。
至於明年資產配置策略，他認為，聯儲局減息預期難以導致美股出現大牛市，相反短期泡沫風險會有所增加，建議投資者留意長線債券如20年以上的債券ETF，以及貨幣基金。
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