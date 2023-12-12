年尾港股繼續尋底，恒生指數曾一度失守萬六關口，富途（美： FUTU）首席策略師陸秉鈞表示，港股今年受外圍因素影響下持續弱勢，預期在聯儲局提前減息、市場對內地經濟恢復信心等因素實現前，恒指於明年首季或繼續下試低位，料明年低位區間約14,000點至15,000點；全年波幅將介乎5000點至7000點；高位區則約19,100點水平，若內地刺激政策見效，恒指最樂觀可見21,000點。