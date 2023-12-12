未經法庭許可，趙不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事，亦不得參與該等法團的管理，為期三年。他亦被命令繳付證監會在有關法律程序中的訟費。

證監會的調查發現，中國糖果截至2016年6月30日及2016年12月31日的現金及銀行結餘分別被誇大87%及97%。

證監會又指，中國糖果的前主席、行政總裁及財務總監參與或知道公司曾偽造銀行及會計紀錄來掩飾財政能力被誇大一事，而包括趙在內的其他董事則在此事上曾疏忽職守。

法庭是在趙承認他未能發現財政能力被誇大和在履行其作為董事的職責時疏忽職守後，作出了取消資格令。

證監會指，雖然趙沒有參與中國糖果的日常業務營運，但他的疏忽對股東造成重大的傷害，趙被取消資格的期限反映了其失當行為的嚴重性。

中國糖果在2015年11月11日於聯交所創業板上市，於2019年12月31日起被聯交所取消上市地位。

今年4月，證監會在原訟法庭展開法律程序，尋求對中國糖果的七名前董事會成員(包括趙)及公司的前財務總監作出取消資格令。證監會針對其他中國糖果前高級管理層的法律程序仍在進行中。

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