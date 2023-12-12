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遭華為余承東斥抄襲 小米反駁：與事實不符 專利獲得早於華為公開時間

針對華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東指責小米（1810）抄襲，小米發言人回應指，有關說法與事實嚴重不符，並指其申請專利及實際應用時間早於華為。

在2023年花粉年會上，余承東公開表示，「中國有公司不太尊重知識產權，抄襲完了之後（把技術）改成自己的名字，華為的雙旋水滴鉸鏈技術人家叫『龍骨』。」

上述說法被指出針對小米。小米於今年8月發表的摺疊螢幕手機MIX Fold 3搭載「龍骨轉軸技術」。小米回應指，余承東無端針對「龍骨轉軸」技術發布不實言論，與事實嚴重不符，「龍骨轉軸」是小米集團自研的全新一代折疊轉軸，業內首創了級桿 組結構，由此帶來更精密、更堅固可靠的卓越折疊品質。

小米稱，無論是設計思路，還是機械結構，小米自研的「龍骨轉軸」與余承東所宣稱的所謂「雙旋水滴鉸鏈」，都完全不同。集團更指，華為的「雙旋水滴鉸鏈」採用的是「2級桿組、3構件4低副」設計方案，而小米 自研的「龍骨轉軸」機械結構則採用創新的「3級桿組、5構件7低副」設計。

小米稱，小米自研龍骨轉軸於2020年9月18日申請專利，並於2021年1月5日獲得專利授權，2023年8月於Xiaomi MIXFold 3上首發應用。 而余承東宣稱的雙旋水滴鉸鏈，於2019年12月13日申請專利，2021年6月18日才公開。反映余承東的言論，完全不符合事實。

 

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