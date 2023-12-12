粵海投資（0270）公告，港府與廣東省政府已落實2021年至2023年的供水安排將於12月31日屆滿，新一輪供水協議「2024-26 年協議」已提呈至立法會發展事務委員會。據該新協議顯示，東江水每年供水量上限8.2億立方米將會維持不變，按其供水量上限計，2024至2026年基本水價分別為51.36億、52.59億元，以及53.85億元，每年基本水價加2.39%。
通告亦提到，每年供水量上限8.2億立方米將會維持不變，若超出此上限，最終每年供水量上限為11億立方米。
通告指，新協議沿用水價扣減機制，每年水價將按該年內所節省的東江水量（即每年供水量上限與實際輸入的東江水量的差額）及單位價格從基本水價作出扣減，而 2024年至2026年節省每立方米東江水量的單位價格，將分別為0.315元、0.323元及 0.331元。
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