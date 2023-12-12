該所估計，亞太區宏觀上將保持穩健增長，當中新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、台灣和南韓預計呈現增長，而澳洲、中國內地、日本和紐西蘭則預期出現放緩。另外，印度和印尼預計將大致維持在2023年的水平。

隨著疫情造成的經濟波動在2024年逐漸減弱，展望亞太區消費者能將更大部分的支出分配至旅遊和娛樂等非必需的消費開支上。相反，2022至2023年期間，高通脹的出現導致食品雜貨和燃料等基本日常生活消費品（或必需品）佔據了家庭預算較大的比例，消費者因而剩餘較少金錢投放在非必需消費品或額外的消費開支上，當中預料2024年香港實質消費支出按年上升2%。

Mastercard 經濟研究所指出，另一個需求轉變是相比2023年，亞太區消費者預料將在2024年增加商品消費，推動商品消費的增長率回升至疫情前的水平，並扭轉2022至2023年期間，隨著經濟在疫後重啟，消費者注重餐飲等關鍵「外出」消費服務，以及「報復式」旅遊的趨勢。故此，該所預料在2024年家居用品和衣物等產品的需求上升有望重振對於全球經濟至關重要的亞太區製造業。服務業在2023年蓬勃發展，反之製造業則滯後，上述轉變將拉近製造業和服務業的表現差距。

此外，中國出境旅遊進一步復甦將是2024年焦點。出境團隊旅遊一向比個人遊享有更寬鬆的簽證限制，而隨著中國批准恢復出團旅遊至更多國家，海外旅遊消費將繼續得到支持。不同國度的復甦進度將視乎政府部門分配航班容量的優次。新加坡、馬來西亞、越南和泰國等東南亞國家率先在2023年表現出眾，Mastercard 經濟研究所預期東北亞、北美洲和歐洲的旅遊目的地將於2024年追趕復甦步伐。

Mastercard 亞太地區首席經濟學家 David Mann指出，疫情前，中國內地旅客到國外旅遊時偏重購物，尤其奢侈品。疫情後，在率先出國旅遊的中國內地旅客中，娛樂和餐飲等體驗消費的復甦趨勢更為強勁。這個旅遊消費重心轉移說明全球旅遊部門和零售商或須調整策略，以持續吸引中國訪客。

是次經濟展望報告利用大量公共和專利數據，包括Mastercard匯集的匿名銷售活動，以及用來預測經濟活動的模型，來研究全球多地，包括亞洲及大洋洲內13個市場。

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