今次交易，涉及Universal Geneve SA持有包括「Universal Genève」、「Perret & Berthoud Geneve」、「Universal」、「Universal Watch」及或其變體的鐘錶品牌，以及存貨包括UG品牌下4,713隻手錶存貨，其設計及款式目前由授權零售商向零售客戶發售，以及UG品牌下673隻手錶存貨。存貨的賬面淨值總額為157萬瑞士法郎（相當於約140萬港元）。

集團指，待存貨出售完成後，預期將確認出售收益約484.3萬瑞士法郎（相當於約434萬港元）。存貨出售所得款項擬用作集團的一般營運資金。如出現任何適當機遇，公司可將所得款項用於新業務機會。

集團指，Universal Geneve SA主要業務經營一向限於鐘錶零售分銷的商標許可及為透過零售分銷出售的鐘錶提供國際保修及售後服務，其在過去數個財政年度一直處於虧損狀態，收入極少。董事認為，鑑於有自願買家，出售其於目標公司的權益符合集團的利益，而股份出售為公司提供一個寶貴及難得的機會，以有利價格變現目標公司的價值。於完成後，集團將不再擁有與UG品牌相關的商標，惟授權零售商仍將為存貨的擁有人。

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