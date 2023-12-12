針對資訊科技領域必備的數碼技能，聯想與HKIIT將共同設計一套涵蓋新興技術和現時市場需求的專業技能的全新課程。首階段將邀請聯想的專家為HKIIT的學生提供基礎課程體驗，隨後將進一步深化課程，並通過HKIIT提供的「SkillsUP」在職培訓服務，將課程推展至行業從業員，讓從業員能夠深入了解相關領域的最新發展。

合作計劃旨在為學生和行業從業員提供更全面的資訊科技專業培訓機會，以應對不斷變化的科技環境和市場需求，同時亦幫助他們於創新及科技行業獲得就業機會，其中包括聯想的工作機會。

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