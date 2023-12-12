中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。據內地傳媒報道，會議強調，明年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，紮實做好經濟工作。持續有效防範化解重點領域風險。要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。