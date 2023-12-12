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中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。據內地傳媒報道，會議強調，明年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，紮實做好經濟工作。持續有效防範化解重點領域風險。要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。

此外，須積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大梁，爲穩定全國經濟作出更大貢獻。

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