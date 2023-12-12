內地傳媒報道，昨日至今日在北京舉行的中央經濟工作會議，會議強調明年要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。
推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。
穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，優化消費環境。要以提高技術、能耗、排放等標準爲牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。
發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設施、節能減排降碳，培育發展新動能。完善投融資機制，實施政府和社會資本合作新機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。
其他報道
中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險
Mastercard：亞太區消費者明年可增加商品消費 料香港實質消費支出升2%
遭華為余承東斥抄襲 小米反駁：與事實不符 專利獲得早於華為公開時間
羅兵咸永道料港本財年赤字1100億元 賣地收入僅達370億元
摩通料12月賭收達170億 今年中場博彩已回復至疫情前100%水平
財經花生︱「樓市KOL」湯文亮自曝投資比特幣 出金2800萬後轉做定期
恒指收市升173點 科指升1.7% 北水轉流出 燕之屋無升跌
調查：未來五年47%家族辦公室由下一代掌控 僅半數對接班感準備充分