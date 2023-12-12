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中央經濟工作會議「穩字當頭」 堅持高質量發展兼高水平安全【附全文】

中央經濟工作會議過去兩天在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。根據《新華社》之後的公布，會議認為今年經濟正從疫後回升向好，高質量發展扎實推進。明年則堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。又稱必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，發展和安全要動態平衡、相得益彰。

公布指中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。習近平在重要講話中全面總結2023年經濟工作，深刻分析當前經濟形勢，系統部署2024年經濟工作。李強作總結講話，對貫徹落實習近平總書記重要講話精神、做好明年經濟工作提出要求。

會議認為，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

會議指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。綜合起來看，我國發展面臨的有利條件強于不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

會議認為，近年來，在黨中央堅強領導下，我們有效統籌國內國際兩個大局、統籌疫情防控和經濟社會發展、統籌發展和安全，深化了新時代做好經濟工作的規律性認識。必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，完整、準確、全面貫徹新發展理念，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。必須堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，發揮超大規模市場和強大生產能力的優勢，使國內大循環建立在內需主動力的基礎上，提升國際循環質量和水平。必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，統籌推進深層次改革和高水平開放，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力。必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展，發展和安全要動態平衡、相得益彰。必須把推進中國式現代化作為最大的政治，在黨的統一領導下，團結最廣大人民，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，把中國式現代化宏偉藍圖一步步變成美好現實。

會議強調，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

會議要求，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果。優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。合理擴大地方政府專項債券用作資本金範圍。落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律。增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。嚴控一般性支出。黨政機關要習慣過緊日子。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，盤活存量、提升效能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論。

會議強調，明年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，扎實做好經濟工作。

一是以科技創新引領現代化產業體系建設。要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，加強質量支撐和標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展。打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開闢量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體地位。鼓勵發展創業投資、股權投資。

二是著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，優化消費環境。要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設施、節能減排降碳，培育發展新動能。完善投融資機制，實施政府和社會資本合作新機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域建設。

三是深化重點領域改革。要謀劃進一步全面深化改革重大舉措，為推動高質量發展、加快中國式現代化建設持續注入強大動力。不斷完善落實「兩個毫不動搖」的體制機制，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力。深入實施國有企業改革深化提升行動，增強核心功能、提高核心競爭力。促進民營企業發展壯大，在市場準入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措。促進中小企業專精特新發展。加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割。有效降低全社會物流成本。要謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革。

四是擴大高水平對外開放。要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口。放寬電信、醫療等服務業市場準入，對標國際高標準經貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，打造「投資中國」品牌。切實打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的堵點。抓好支持高質量共建「一帶一路」八項行動的落實落地，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目。

五是持續有效防範化解重點領域風險。要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。統籌好地方債務風險化解和穩定發展，經濟大省要真正挑起大梁，為穩定全國經濟作出更大貢獻。

六是堅持不懈抓好「三農」工作。要錨定建設農業強國目標，學習運用「千萬工程」經驗，有力有效推進鄉村全面振興，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，建設宜居宜業和美鄉村。毫不放鬆抓好糧食等重要農產品穩定安全供給，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，改革完善耕地佔補平衡制度，提高高標準農田建設投入標準。樹立大農業觀、大食物觀，把農業建成現代化大產業。

七是推動城鄉融合、區域協調發展。要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局。實施城市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。充分發揮各地區比較優勢，按照主體功能定位，積極融入和服務構建新發展格局。優化重大生產力佈局，加強國家戰略腹地建設。大力發展海洋經濟，建設海洋強國。

八是深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。建設美麗中國先行區，打造綠色低碳發展高地。積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快打造綠色低碳供應鏈。持續深入打好藍天、碧水、淨土保戰。完善生態產品價值實現機制。落實集體林權制度改革。加快建設新型能源體系，加強資源節約集約循環高效利用，提高能源資源安全保障能力。

九是切實保障和改善民生。要堅持盡力而為、量力而行，兜住、兜準、兜牢民生底線。更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定。織密扎牢社會保障網，健全分層分類的社會救助體系。加快完善生育支持政策體系，發展銀發經濟，推動人口高質量發展。

會議指出，要深刻領會黨中央對經濟形勢的科學判斷，切實增強做好經濟工作的責任感使命感，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就抓緊幹，能多幹就多幹一些，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。要全面貫徹明年經濟工作的總體要求，注意把握和處理好速度與質量、宏觀數據與微觀感受、發展經濟與改善民生、發展與安全的關係，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢。要準確把握明年經濟工作的政策取向，在政策實施上強化協同聯動、放大組合效應，在政策儲備上打好提前量、留出冗余度，在政策效果評價上注重有效性、增強獲得感，著力提升宏觀政策支持高質量發展的效果。要講求工作推進的方式方法，抓住主要矛盾，突破瓶頸制約，注重前瞻佈局，確保明年經濟工作重點任務落地落實。要始終保持奮發有為的精神狀態，胸懷「國之大者」，主動擔當作為，加強協同配合，積極謀劃用好牽引性、撬動性強的工作抓手，扎實推動高質量發展。

會議強調，要堅持和加強黨的全面領導，深入貫徹落實黨中央關於經濟工作的決策部署。要不折不扣抓落實，確保最終效果符合黨中央決策意圖。要雷厲風行抓落實，統籌把握時度效。要求真務實抓落實，堅決糾治形式主義、官僚主義。要敢作善為抓落實，堅持正確用人導向，充分發揮各級領導幹部的積極性主動性創造性。要鞏固拓展主題教育成果，並轉化為推動高質量發展的成效。

會議要求，要做好歲末年初重要民生商品保供穩價，保障農民工工資按時足額發放，關心困難群眾生產生活，深入落實安全生產責任制，守護好人民群眾生命財產安全和身體健康。

會議號召，全黨要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、開拓奮進，努力實現經濟社會發展各項目標任務，以高質量發展的實際行動和成效，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會有關領導同志，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導同志以及中央軍委委員等出席會議。

各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團黨政主要負責同志，中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中央管理的部分金融機構和企業、中央軍委機關各部門主要負責同志等參加會議。（完）