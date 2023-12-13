道瓊斯工業平均指數收漲173點，升幅0.48%，報36577點。標普500指數收漲21點，升幅0.46%，報4643點。納斯達克綜合指數收漲100點，或0.7%，報14533點。

Salesforce升1.7%，報256.45美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而Chevron跌1.28%，報142.5元，拖累道指12點。

科技股方面，蘋果收市報194.71元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報132.52元，跌0.57%，亞馬遜收市報147.48元，升1.08%，Facebook收市報334.22元，升2.74%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報472點。德國DAX指數收跌0.02%，報16791點；法國CAC 40指數跌0.11%，報7543點；英國富時100指數收跌0.03%，報7542點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.44%，報6191點。

美國2年期債息曾升最多0.75%，高見4.7434點厘，是12月11日4.771點厘後最高。收市報4.7308點厘，是11月28日後收市新高，當日報4.7342點厘。

美國10年期債息曾跌最多2.17%，是12月5日後最大跌幅，低見4.1414點厘，是12月7日4.102點厘後最低。收市報4.2006點厘，是12月7日後收市新低，當日報4.1495點厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至53.575基點，是9月27日60.12基點後最闊。收市報53.231基點，是9月26日後收市最闊，當日報58.942基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至125.561基點，是12月8日127.657基點後最闊。收市報119.644基點，是12月7日後收市最闊。

道指曾升最多0.53%，是12月1日後最大升幅，當日升幅為0.87%。高見36596.11點，是2022年1月5日36952.65點後最高。收市報36577.94點，是2022年1月4日後收市新高，當日報36799.65點。連升4日，累計升523.51點，對上一次連升4日是12月1日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月4日。

標指曾升最多0.46%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為0.52%。高見4643.93點，是2022年1月14日4665.13點後最高。收市報4643.7點，是2022年1月14日後收市新高，當日報4662.85點。連升4日，累計升94.36點，對上一次連升4日是11月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月5日。

納指曾升最多0.7%，是12月7日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見14533.4點，是2022年4月4日14534.38點後最高。收市報14533.4點，是2022年3月29日後收市新高，當日報14619.64點。連升4日，累計升386.69點，對上一次連升4日是11月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月2日。

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