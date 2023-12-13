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港股ADR跌24點 夜期高水34點 美期亞股升

美股向上，港股ADR跌24點或0.15%，報16350點，即月恒指夜期升14點，報16408點，夜期高水34點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報310.58元；阿里巴巴（9988）跌0.59%，折合報69.69元；美團（3690）跌0.17%，折合報84.46元；匯控（0005）升1.1%，折合報61.32元；建行（0939）跌0.21%，折合報4.49元。

道期現升0.133%；標期現升0.13%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.16%；韓國KOSPI指數現跌0.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.04%。

VIX指數隔晚跌4.43%或0.56點，報12.07點。

紐油現升0.17%或0.12美元，報68.73美元；布油現跌3.66%或2.79美元，報73.24美元；金價現升0.06%或1.29美元，報1980.83美元；LME 銅期貨隔晚升0.16%或14美元，報8355美元。美國10年期債息現升0.13%或0.0057厘，報4.2063厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）董事自願減薪。碧桂園據報達成協議，將避免人民幣債券違約。

中央經濟工作會議：壯大新型消費，提振新能源汽車電子產品等大宗消費。

中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險。

聯想（0992）伙香港資訊科技學院，推全新課程孕育IT專業人才。

寶光實業（0084）5.4億售UG等品牌及手錶存貨。

粵海投資（0270）公告，東江水新供水協議，每年基本水價加2.39%。

遭華為余承東斥抄襲，小米（1810）反駁：與事實不符，專利獲得早於華為公開時間。

盈富（2800）基金單位總數創新高。

摩通料12月賭收達170億，今年中場博彩已回復至疫情前100%水平。

 

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