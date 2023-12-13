恒指今早低開62點或0.39%，報16311點，大市成交金額16億元；國指今早低開24點或0.45%，報5589點。恒生科技指數開市報3703點，跌0.72%。非必需消費品、通訊服務、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.1%，下跌為5.23%，無升跌為90.66%。