恒指今早低開62點或0.39%，報16311點，大市成交金額16億元；國指今早低開24點或0.45%，報5589點。恒生科技指數開市報3703點，跌0.72%。非必需消費品、通訊服務、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.1%，下跌為5.23%，無升跌為90.66%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中國銀行（3988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，43隻下跌，26隻無升跌。網易（9999）升0.85%，報166.9元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.67%，報4.01元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，15隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報166.9元，升0.85%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報60.85元，跌3.34%。
碧桂園（2007）董事自願減薪。碧桂園據報達成協議，將避免人民幣債券違約。開市報0.77元，跌2.53%。
中央經濟工作會議：壯大新型消費，提振新能源汽車電子產品等大宗消費。汽車股普遍向下，吉利（0175）開市報7.8元，跌0.89%。比亞迪（1211）開市報207.4元，無升跌。小鵬（9868）開市報60.85元，跌3.34%。理想汽車（2015）開市報136元，跌1.95%。蔚來（9866）開市報58.5元，跌2.01%。零跑（9863）開市報39.15元，無升跌。恒大汽車（0708）無成交，報0.27元。
中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險。碧桂園（2007）開市報0.77元，跌2.53%。恒大（3333）開市報0.234元，跌0.85%。融創（1918）開市報1.49元，跌2.61%。龍光地產（3380）無成交，報0.69元。世茂集團（0813）開市報0.6元，無升跌。旭輝（0884）開市報0.27元，無升跌。
聯想（0992）伙香港資訊科技學院，推全新課程孕育IT專業人才。開市報9.86元，升0.51%。
寶光實業（0084）5.4億售UG等品牌及手錶存貨。開市報0.074元，升13.85%。
粵海投資（0270）公告，東江水新供水協議，每年基本水價加2.39%。開市報5.14元，無升跌。
遭華為余承東斥抄襲，小米（1810）反駁：與事實不符，專利獲得早於華為公開時間。開市報15.08元，跌0.53%。
盈富（2800）基金單位總數創新高。開市報16.47元，跌0.24%。
摩通料12月賭收達170億，今年中場博彩已回復至疫情前100%水平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.2元。美高梅中國（2282）開市報9.79元，無升跌。澳博（0880）無成交，報2.29元。永利澳門（1128）開市報6.07元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報41.05元，跌0.24%。金沙中國（1928）開市報21.1元，升0.24%。
破頂股包括，中糧包裝（0906）創52周高，見6.75元，開市報6.75元，升0.6%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見160元，開市報160元，升0.44%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.16元，開市報7.13元，升0.56%。
創52周低，其中包括，廣發証券（1776）低見9.35元，開市報9.35元，跌1.37%；佳寧娜（0126）低見0.25元，開市報0.25元，跌3.85%。
異動股
上升異動股，包括，科笛－Ｂ（2487）開市報16.78元，升14.93%；寶光實業（0084）開市報0.074元，升13.85%；紫元元（8223）開市報1.44元，升12.5%；第一上海（0227）開市報0.118元，升8.26%；龍皇集團（8493）開市報0.34元，升7.94%；海納星空科技（8297）開市報0.242元，升7.08%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報34.35元，升5.69%；中國紅包（8316）開市報0.39元，升5.41%；五谷磨房（1837）開市報0.48元，升4.35%；信懇智能（1967）開市報0.405元，升3.85%。
下跌異動股，包括，科濟藥業－Ｂ（2171）開市報8.03元，跌14.94%；藥師幫（9885）開市報24.25元，跌14.91%；一元宇宙（1616）開市報0.035元，跌10.26%；築友智造科技（0726）開市報0.16元，跌5.33%；銀建國際（0171）開市報0.18元，跌5.26%；佳寧娜（0126）見52周低0.25元，開市報0.25元，跌3.85%；小鵬（9868）開市報60.85元，跌3.34%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）開市報0.035元，跌2.78%。
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