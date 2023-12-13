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等議息 恒指收市跌145點 波幅3周最窄 成交754億 1個月最少

中央經濟工作會議未暗示推出強刺激措施，令投資者感到失望，A股、港股午後跌幅加大。市場觀望明日聯儲局議息，內地新增貸等數據最快今日公布。恒指波幅收窄見3周最窄，大市成交亦跌至不足800億元，見1個月低。南水流出兩個月最多。

恒指今早低開62點，高位跌47點，低位跌229點，高低波幅182點，是11月22日後最窄，當日報146.37點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為19.1%，下跌為42.07%，無升跌為38.82%。

恒指收市跌145點或0.89%，報16228點，大市成交金額754億元，較上日減少12.9%，是11月13日751.88億元成交後最少；國指跌63點或1.13%，報5550點。恒生科技指數收報3686點，跌1.18%。

藍籌股成交金額359.21億元，佔大市成交47.64%；科指成份股成交金額194.29億元，佔大市成交25.76%；國指成份股成交金額292.98億元，佔大市成交38.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.82%，至87.7億元，佔大市成交12.03%。牛熊證成交金額37.77億元，增加13.24%；窩輪成交金額49.93億元，增加2.43%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、小米（1810）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，63隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升2.51%，收報15.54元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌5.66%，收報8.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報15.54元，升2.51%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報27.2元，跌12.96%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入8.55億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出95.9億元人民幣，較上日增加90.88%，是10月19日後最多，當日報117.04億元。連續第3日流出，累計流出178.73億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.4%，低見16145.25點，是12月11日15972.31點後最低。收市報16228.75點，是12月11日後收市新低，當日報16201.49點。

科指曾跌最多1.93%，低見3658.31點，是12月11日3603.52點後最低。收市報3686.21點，是12月11日後收市新低，當日報3666.51點。

國指曾跌最多1.71%，低見5518.42點，是12月11日5443.6點後最低。收市報5550.9點，是12月11日後收市新低，當日報5532.49點。

午後消息股表現

微盟（2013）稱不悉股價跌因兼現金儲備充足 午後股價跌幅收窄至一成。見52周低2.65元，收報2.77元，跌10.93%。

今早及隔晚消息股表現

摩通：中央經濟會議乏驚喜 內房仍跑輸。中央經濟工作會議：要化解房地產、地方債務及中小金融機構等風險。碧桂園（2007）收報0.77元，跌2.53%。恒大（3333）收報0.234元，跌0.85%。融創（1918）收報1.3元，跌15.03%。龍光地產（3380）見52周低0.65元，收報0.65元，跌5.8%。世茂集團（0813）收報0.55元，跌8.33%。旭輝（0884）收報0.243元，跌10%。

匯控（0005）出售俄羅斯業務或有變數 買家遭美制裁。收報60.55元，跌0.16%。

碧桂園（2007）董事自願減薪。碧桂園據報達成協議，將避免人民幣債券違約。收報0.77元，跌2.53%。

中央經濟工作會議：壯大新型消費，提振新能源汽車電子產品等大宗消費。汽車股個別發展，吉利（0175）收報7.9元，升0.38%。比亞迪（1211）收報203.4元，跌1.93%。小鵬（9868）收報59元，跌6.27%。理想汽車（2015）收報135.6元，跌2.24%。蔚來（9866）收報56.5元，跌5.36%。零跑（9863）收報38.6元，跌1.4%。恒大汽車（0708）收報0.28元，升3.7%。

聯想（0992）伙香港資訊科技學院，推全新課程孕育IT專業人才。收報9.95元，升1.43%。

寶光實業（0084）5.4億售UG等品牌及手錶存貨。創52周高，見0.147元，收報0.091元，升40%。

粵海投資（0270）公告，東江水新供水協議，每年基本水價加2.39%。收報5.11元，跌0.58%。

遭華為余承東斥抄襲，小米（1810）反駁：與事實不符，專利獲得早於華為公開時間。收報15.54元，升2.51%。

盈富（2800）基金單位總數創新高。收報16.36元，跌0.91%。

摩通料12月賭收達170億，今年中場博彩已回復至疫情前100%水平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.1元，跌1.92%。美高梅中國（2282）收報9.74元，跌0.51%。澳博（0880）見52周低2.21元，收報2.23元，跌2.62%。永利澳門（1128）收報5.93元，跌2.31%。銀河娛樂（0027）收報41.2元，升0.12%。金沙中國（1928）收報20.95元，跌0.48%。

破頂股表現

破頂股包括，VISION DEAL-Z（7827）創上市新高，見10.12元，收報10元，升0.2%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.46元，收報24.46元，升1.24%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8603.55元，收報8603.55元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.8元，收報1092.85元，跌0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.9元，收報1033.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1101.8元，收報1101.8元，升0.06%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.85元，收報15.85元，升0.32%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.12元，收報3.12元，升1.1%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.58元，收報79.36元，升0.18%；中國置業（0736）創52周高，見0.305元，收報0.265元，跌7.02%；寶光實業（0084）創52周高，見0.147元，收報0.091元，升40%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.4元，收報0.345元，跌4.17%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.18元，收報4.16元，升1.46%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.37元，收報9.35元，升0.75%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.295元，收報0.275元，跌1.79%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.7元，收報12.6元，升4.3%；易生活控股（0223）創52周高，見0.37元，收報0.345元，跌6.76%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.15元，收報1.16元，跌8.66%；保利物業（6049）低見27.55元，收報27.7元，跌7.2%；中駿商管（0606）低見0.5元，收報0.51元，跌7.27%；建業新生活（9983）低見1.38元，收報1.47元，升1.38%；合景泰富（1813）低見0.53元，收報0.54元，跌8.47%；招商局置地（0978）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；SOHO中國（0410）低見0.71元，收報0.72元，跌4%；花樣年（1777）低見0.053元，收報0.057元，跌1.72%；中國科培（1890）低見1.19元，收報1.19元，跌4.03%；九毛九（9922）低見6.11元，收報6.18元，跌3.74%。

139隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.7元，收報5.74元，跌4.81%；華潤萬象（1209）低見25.7元，收報25.9元，跌3.54%；時代鄰里（9928）低見0.47元，收報0.48元，跌1.03%；龍光地產（3380）低見0.65元，收報0.65元，跌5.8%；合生（0754）低見3.86元，收報3.93元，跌1.26%；金地商置（0535）低見0.224元，收報0.225元，跌4.66%；越秀地產（0123）低見6.3元，收報6.38元，跌6.86%；佳寧娜（0126）低見0.245元，收報0.249元，跌4.23%；中海宏洋（0081）低見2.23元，收報2.23元，跌7.85%；中金（3908）低見10.68元，收報10.76元，跌3.76%。

異動股

上升異動股，包括，世紀集團國際（2113）收報0.078元，升47.17%；象興國際（1732）收報0.204元，升42.66%；寶光實業（0084）創52周高，見0.147元，收報0.091元，升40%；壹照明（8222）收報0.05元，升31.58%；映美控股（2028）收報0.097元，升25.97%；納尼亞集團（8607）收報0.071元，升24.56%；順龍控股（0361）收報0.053元，升23.26%；中國派對文化（1532）收報0.119元，升22.68%；海鑫集團（1850）收報0.96元，升21.52%；中國數字視頻（8280）收報0.034元，升21.43%。

下跌異動股，包括，藥師幫（9885）創上市新低，見14.62元，收報15.38元，跌46.04%；科濟藥業－Ｂ（2171）創上市新低，見6.07元，收報6.57元，跌30.4%；中國智慧能源（1004）收報0.025元，跌26.47%；百德國際（2668）收報0.125元，跌25.15%；華訊（0833）收報0.48元，跌25%；日光控股（8451）收報0.16元，跌22.71%；中國煤層氣（8270）收報0.63元，跌21.25%；中食民安（8283）收報0.076元，跌20.83%；中科生物（1237）收報0.048元，跌20%；亨泰（0197）創上市新低，見0.024元，收報0.024元，跌17.24%；新達控股（8471）收報0.124元，跌16.78%。

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