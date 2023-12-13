銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河第三期今日開幕。集團主席呂志和表示，多年前他提出要發展MICEE，在現有會議展覽及激勵旅遊(MICE)，多加一個E並投資娛樂表演，成為MICEE。他謂這有助當地成就新建設新機遇，並且可以提升澳門在科技上的發展。隨著澳門銀河三期的項目陸續落成，他們會推動第四期發展，並新增更多新酒店、非博彩項目甚至有4000個座位的國際级音樂演藝劇院。
集團副主席呂耀東在開幕儀式後接受中外媒體訪問時續指，在澳門銀河三期內，正打造多樓層並具露台泳池的新酒店，會繼安達仕及澳門萊佛士酒店開業後，銀娛第10間高级酒店，該酒店有少於100條門匙。同時他們在澳第三、四期項目陸續完成之際，正計劃於尚餘空置的土地上建主題公園，但是由於已簽保密協議，因此具體詳情有待進一步公布。
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