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順豐有意與更多航空公司合作 拓展機場行李託運服務

順豐香港表示，「機場行李託運服務」現階段只適用於國泰航空（0293）的直航航線，公司亦計劃於一年內將「機場行李託運服務」拓展至5間順豐站，並會繼續促成與更多航空公司達成合作。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，如親臨指定順豐站使用行李送遞及託運服務，收費分別為每件80元和120元起；她提到，順豐亦提供預約上門行李託運及送遞服務，而行李寄存則按每小時計收費14元。

順豐香港亦宣布，推出嶄新提供行李送遞、託運及寄存的「機場行李託運及送遞服務」，在10間順豐站增設行李送遞服務，包括尖沙咀、旺角、沙田、上水、元朗、鴨脷洲等，將行李送遞或託運到機場，協助外遊旅客提前將行李由市區送遞到機場。

順豐續指，正與酒店業界探討合作方案，為酒店住客入住前或退房後送遞及託運行李，節省旅客來回酒店提取行李的時間；另外，順豐亦正與本地各大商場以及線上旅遊平台擴大合作，加強在旅遊旺季的推廣及業務對接，向入境旅客推廣更多便捷的旅遊消費體驗。

 

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