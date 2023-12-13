港鐵（0066）公布，將於今年12月23日起，分階段陸續推出感應式信用卡乘搭港鐵服務，乘客當日起可於特定的閘機使用Visa卡出入閘，明年第三季將涵蓋更多信用卡作支付。新增電子支付選擇將為本地乘客及旅客提供更多便利，亦是港鐵實現智慧出行的新里程。
現時港鐵重鐵網絡（機場快綫車站除外）每個車站已配備起碼2部提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，較多旅客使用的車站則會有更多配備，全部港鐵站客務中心亦已增加電子支付服務。新閘機將貼有淺藍色標示，方便乘客辨認。12月23日起乘客使用感應式信用卡、扣賬卡或載有這兩項支付功能的裝置如手提電話及智能手錶等，於淺藍色閘機的信用卡讀卡器一拍便可出入閘，而可使用新支付功能的閘機亦會陸續增加。
信用卡支付第二階段將於明年第三季展開，更多信用卡可作電子支付，港鐵亦計劃最快於2026在機場快綫更新閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務，而整項自動收費系統資產更新計劃預計於2028年完成，屆時港鐵網絡的閘機會完成全面提升。
港鐵表示，感應式信用卡支付是港鐵自動收費系統長遠資產更新的其中一部分，整項資產更新計劃投入超過十13億元，包括陸續提升重鐵網絡內超過2400部閘機，以及全部港鐵站客務中心的電子支付功能。
Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧女士表示，很榮幸成為首間為港鐵帶來感應式信用卡支付體驗的支付科技公司。Visa深信開放式電子支付不但可以推動智慧出行，更能為全球數碼經濟發展帶來契機。Visa正與全球不同公共交通營運商、政府部門、銀行及技術供應商等夥伴緊密合作，推動超過750個公共交通感應式支付項目。2023年財政年度，Visa共錄得16億筆在公共交通系統上的感應式支付交易，按年增加超過30%。
此外，作為奧運會和殘奧會的全球合作伙伴，Visa將借助2024巴黎奧運會的盛事氛圍，與港鐵合作推廣Visa感應式信用卡支付體驗，當中包括與Team Visa選手、奧運花劍金牌得主張家朗合作，以及提供與2024巴黎奧運會相關的禮遇。Visa亦會聯同港鐵於明年全年提供獨家獎賞，鼓勵港鐵乘客體驗最新的感應式支付方式。
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