港鐵（0066）公布，於今日就屯門南延綫相關工程的建造與承判商簽訂了合約，合約造價為62.21億元。今次項目承判商為中交建（1800）旗下中國路橋及BKCL，屯門南延綫項目估計將於2023年12月開始施工，並於2030年完工。
今次合約訂明，假如工程的最後總成本超過或低於工程的目標成本，即合約造價62.21億元，不足之數或剩餘款項將根據合約計算的基準，由公司及承判商承擔或撥歸公司及承判商所有。
目標成本須進行價格波動調整，而且工程的範圍可能不時改變，公司因此可能有義務根據合約的條款修訂向承判商支付的目標成本及相關費用。
屯門南延綫項目包括將屯馬綫由現有屯門站向南延伸2.4公里，並興建高架橋、跨河鐵路橋及兩個位於第16區及屯門南的新車站，以及重置現有屯門游泳池（位於日後第16區站的地塊上）及多項社區設施。
集團指，承判商由兩間具有在本港及海外從事土木工程及基建項目的專業知識的領先承判商組成，並公司認爲從技術及財務角度而言，承判商的投標最符合公司的利益。
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