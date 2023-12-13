外電引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）旗下雲業務首席商業官蔡英華今日起離職。知情人士表示，尚不清楚他為何離職，但雲業務正處於內部改組進程。阿里巴巴發言人未有回應查詢。
阿里11月中宣布不再分拆雲業務，其後再任命三名新管理層，預示著更廣泛重組，以重振陷入停滯的業務。
內媒報道提到，蔡英華是阿里雲近兩年推動政企業務的關鍵人物，2022年3月空降阿里雲後，擔任阿里集團資深副總裁（M7級）。報道又指，管理層空降核心業務是阿里史上極少有的案例，蔡英華曾任華為EBG中國區總裁，帶領華為在中國政企業務客戶上的數位化業務，建立前期諮詢規劃、中期交付實施、後期營運運維等合作夥伴生態，並將政企業務下沉到各地市。
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