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英之傑大中華區：電動車銷售比例最遲2026年達50%

國際汽車代理及零售商英之傑大中華區公布，計劃引入更多元化的電動車選擇，目標是於2026年或之前，把電動車的銷售比重提高至50%；2033年之前達到100%。

英之傑大中華區於本屆香港國際汽車博覽，首次以全線最新的電動車出展。英之傑同時推出一站式電動車售後服務—Inchcape One+，為車主提供充電方案與售後服務。

Inchcape One+全方位家用及商用充電方案，當中家用充電方案方面，包括Inchcape One+團隊免費上門視察，專人安裝及售後跟進；商用充電方案則由英之傑團隊為不同企業及屋苑度身訂造服務方案，包括安裝及付款平台等，協助企業及屋苑實現減碳目標及可持續發展方案。

英之傑大中華區將於12月14日至17日舉行的香港國際汽車博覽期間設立專屬參展 區，以全線最新的電動車出展，包括豐田首部純電動車bZ4X與上汽大通MAXUS MIFA7，其他車款包括凌志RZ450e電動車、上汽大通MAXUS MIFA 9及長城汽車ORA FUNKY CAT 400 PRO。

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