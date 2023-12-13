四家集團先分別認購UK Rails的新股，總代價逾107億元。其中長建認購70億元股份、電能認購10.78億元股份、長和認購5.39億元股份、長實認購21.56億元股份。此外，公司各自訂立一份轉讓協議，四家公司同時持有的Portbrook同意，分別轉讓其於Portbrook可收回款項下的追討權予佰富發展（同是長建的全資附屬），金額 16.17億元；予電能實業附屬公司，代價為10.78億元；予長和的附屬公司UFHS，代價為 5.39億元，及予長實的附屬公司，代價為21.56億元。

完成後，現擬UK Rails將繼而完成資本削減，以註銷由Portbrook及 Portcobrook 持有UK Rails的初始股份，UK Rails 將進行自願清盤，UK Rails 將根據 Portcobrook、佰富發展、電能實業附屬公司、 UFHS 及長江實業附屬公司各自於UK Rails之持股比例， 將旗下的 Eversholt UK Rails Limited的股本及股份溢價分派，長建、電能、長和及長實將分別持有Eversholt UK Rails Limited65%、10%、5%及20%。

公告指，有關交易旨為精簡Eversholt UK Rails 集團企業架構，以減少 Eversholt UK Rails 集團內控股公司層級的數目，以便更易管理並有利於為未來的鐵路資產投資造就更靈活的融資架構。