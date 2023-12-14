聯儲局官員一致贊成維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%不變。點陣圖顯示，決策者自2021年3月以來首次預測不會再進一步加息。

鮑威爾沒有排除價格壓力復燃的情況下再次加息的可能性，但他也暗示，隨著通脹繼續朝著2%的目標下降，決策者現在正把注意力轉向何時減息。

最新的季度預測顯示，聯儲局官員預計明年減息75個基點，步伐比9月的預測要快。雖然對2024年底聯邦基金利率的預測中值為4.6%，但官員們的預期差異很大。8位官員認為明年減息幅度不到75基點，5位預計幅度會超過75基點。

鮑威爾強調這些預測不是預先設定的計劃，並表示不準備排除必要時進一步加息以遏制價格壓力復燃的選項。不過，他承認官員們在本周的會議上討論何時適合開始減息的問題。

鮑威爾表示，「這開始出現在視野中，顯然是外部討論的話題，也是我們今天會議上討論的一個話題」。

聯儲局會後政策聲明的措辭調整也顯示出基調的轉變，官員們指出，他們將觀察一系列數據和事態發展，以確定是否需要對貨幣政策做「任何」進一步的收緊。聯邦公開市場委員會(FOMC) 11月的聲明中沒有出現「任何」這個詞。

另一個轉變是FOMC承認通脹「在過去一年緩和，但仍然處於高位」。此外，大多數與會者現在認為通脹風險大致均衡。

通脹預測方面，點陣圖顯示聯儲局下調了對今明兩年的通脹預測，對其青睞的核心通脹指標2024年的預期為2.4%。決策者們還略微下調了對明年經濟增長的預測，但維持失業率預測不變。

19位官員的預估中值顯示，到2025年底聯邦基金利率將進一步下調至3.6%。