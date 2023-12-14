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減息憧憬 道指升512點 升穿37000點 創新高

美債息創3月以來最大降幅，債息倒掛個別發展，美股急升，道指創即市及收市紀錄新高。聯儲局暗示明年減息75基點，步伐比9月的預測更快。蘋果上漲1.7%至197.96美元，刷新了7月創下的紀錄高位。

道瓊斯工業平均指數收漲512點，升幅1.41%，報37090點。標普500指數收漲63點，升幅1.37%，報4707點。納斯達克綜合指數收漲200點，或1.38%，報14733點。

家得寶升3.06%，報343.4美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而IBM跌0.66%，報163.62元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報197.96元，升1.66%，谷歌母公司Alphabet收市報132.57元，升0.03%，亞馬遜收市報148.84元，升0.92%，Facebook收市報334.74元，升0.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.06%，報472點。德國DAX指數收跌0.16%，報16766點；法國CAC 40指數跌0.17%，報7531點；英國富時100指數收漲0.08%，報7548點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.42%，報6217點。

美國2年期債息曾跌最多6.52%，是3月24日後最大跌幅，當日跌幅為7.3%。低見4.4223厘，是6月2日4.3285厘後最低。收市報4.4265厘，是6月1日後收市新低，當日報4.3408厘。

美國10年期債息曾跌最多4.65%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為5.06%。低見4.0051厘，是8月10日3.9417厘後最低。收市報4.0164厘，是8月9日後收市新低，當日報4.0081厘。連跌2日，累計跌0.2169厘，對上一次連跌2日是12月6日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月29日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至40.821基點，是12月5日37.98基點後最窄。收市報41.427基點，是12月5日後收市最窄，當日報41.394基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至139.11低位曾升點，是9月1日141.279基點後最闊。收市報138.765基點，是8月9日後收市最闊，當日報144.154基點。連續兩日擴闊，累計22.082基點，對上一次連跌2日是12月6日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月6日。

道指曾升最多1.41%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見37094.85點，創紀錄即市及收市新高。連升5日，累計升1035.81點，對上一次連升5日是11月3日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月15日。

標指曾升最多1.42%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4709.69點，是2022年1月13日4744.13點後最高。收市報4707.09點，是2022年1月12日後收市新高，當日報4726.35點。連升5日，累計升157.75點，對上一次連升5日是11月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是11月3日。

納指曾升最多1.45%，是12月7日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見14743.55點，是2022年1月14日14897.68點後最高。收市報14733.96點，是2022年1月14日後收市新高，當日報14893.75點。連升5日，累計升587.25點，對上一次連升5日是11月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是11月3日。

 

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