個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.02%，折合報310.14元；阿里巴巴（9988）升0.5%，折合報69.75元；美團（3690）升0.69%，折合報82.77元；匯控（0005）升1.82%，折合報61.65元；建行（0939）跌0.05%，折合報4.48元。

道期現升0.231%；標期現升0.28%；納期現升0.4%。日本東證指數現跌0.42%；韓國KOSPI指數現升1.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.49%。

VIX指數隔晚升0.99%或0.12點，報12.19點。

紐油現升0.53%或0.37美元，報69.84美元；布油現升1.39%或1.02美元，報74.26美元；金價現升0.45%或9.23美元，報2036.97美元；LME 銅期貨隔晚跌0.29%或25美元，報8330美元。美國10年期債息現跌0.46%或0.0188厘，報3.9976厘。

今日焦點股份可留意：

辰林教育（1593）最快今日公布業績。

長建（1038）電能（0006）聯同長和（0001）及長實（1113）重組英國鐵路項目資產。

置富產業信託（0778）旗下商場引入MG陳列室，為置富Malls首個新能源車商戶。

中國10月手機出貨量2916.2萬部，增近兩成。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲首席商業官蔡英華據報今日離職。

港鐵（0066）：屯門南延線造價約62.21億元。港鐵推出感應式信用卡出入閘新服務，12月23日起可用Visa搭港鐵。

因FTX倒閉撥備8600萬元，新火科技（1611）料全年蝕逾2.8億。

李寧（2331）斥1億回購購近550萬股。

紫荊國際（8340）斥450萬元收購一輛勞斯萊斯。

銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三期正式開業推MICEE， 推動四期發展擬搞主題公園。

彩虹新能源（0438）撤回A股上市申請。

中國11月社融、新增人民幣貸款遜預期。

京東（9618）否認裁員，稱沒有任何類似計劃。

盈富（2800）總基金單位再創新高。

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