恒指今早高開190點或1.18%，報16419點，大市成交金額29億元；國指今早高開62點或1.12%，報5612點。恒生科技指數開市報3733點，升1.27%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.56%，下跌為2.18%，無升跌為86.24%。