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恒指高開190點 科指升1.2% 升穿10天線 友邦匯控、地產股上升

恒指今早高開190點或1.18%，報16419點，大市成交金額29億元；國指今早高開62點或1.12%，報5612點。恒生科技指數開市報3733點，升1.27%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.56%，下跌為2.18%，無升跌為86.24%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。網易（9999）、潤啤（0291）、攜程（9961）拖累大市。

藍籌73隻升，4隻下跌，5隻無升跌。中生製藥（1177）升5.11%，報3.5元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌0.3%，報264元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報8.28元，升9.09%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報264元，跌0.3%。

恒指升穿10天線(16417.22點)。科指升穿10天線(3726.3點)。

聯儲局明年降息。友邦（1299）開市報64.35元，升1.98%。匯控（0005）開市報61元，升0.74%。恒生（0011）開市報86.5元，升0.99%。中銀香港（2388）開市報20.4元，升0.99%。東亞銀行（0023）無成交，報9.1元。宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見162元，開市報162元，升0.81%。保誠（2378）無成交，報86.45元。

本地地產股上升，新世界發展（0017）開市報11.36元，升1.97%。新鴻基地產（0016）開市報79元，升1.35%。長實集團（1113）開市報37.9元，升1.34%。恒地（0012）開市報22.9元，升2.69%。信和置業（0083）開市報7.89元，升1.41%。華置（0127）無成交，報1.2元。嘉華國際（0173）無成交，報1.82元。

海爾智家（6690）收購開利全球商用製冷業務開市報20.65元，升0.49%。

碧桂園（2007）30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億開市報0.81元，升5.19%。

辰林教育（1593）最快今日公布業績。停牌。

長建（1038）電能（0006）聯同（0001）及長實（1113）重組英國鐵路項目資產。長建開市報40.25元，升1.26%。電能（0006）開市報42元，升1.2%。長和（0001）開市報39.5元，升0.13%。長實（1113）開市報37.9元，升1.34%。

置富產業信託（0778）旗下商場引入MG陳列室，為置富Malls首個新能源車商戶。開市報4.79元，升2.57%。

中國10月手機出貨量2916.2萬部，增近兩成。手機設備個別發展，鴻騰（6088）無成交，報1.05元。丘鈦（1478）開市報4.51元，升0.89%。舜宇（2382）開市報71.8元，升1.77%。高偉電子（1415）開市報20.75元，無升跌。通達（0698）無成交，報0.119元。瑞聲（2018）開市報22.15元，升0.91%。比亞迪電子（0285）開市報32.8元，升0.92%。信利國際（0732）開市報0.64元，升1.59%。富智康（2038）開市報0.55元，無升跌。小米（1810）開市報15.7元，升1.03%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲首席商業官蔡英華據報今日離職。開市報69.55元，升0.22%。

港鐵（0066）：屯門南延線造價約62.21億元。港鐵推出感應式信用卡出入閘新服務，12月23日起可用Visa搭港鐵。開市報28.8元，升1.05%。

因FTX倒閉撥備8600萬元，新火科技（1611）料全年蝕逾2.8億。無成交，報2.08元。

李寧（2331）斥1億回購購近550萬股。開市報19.2元，升2.24%。

紫荊國際（8340）斥450萬元收購一輛勞斯萊斯。無成交，報0.255元。

銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三期正式開業推MICEE， 推動四期發展擬搞主題公園。開市報42.3元，升2.67%。

彩虹新能源（0438）撤回A股上市申請。無成交，報2.69元。

中國11月社融、新增人民幣貸款遜預期。建行（0939）開市報4.51元，升0.67%。工商銀行（1398）開市報3.71元，升0.82%。中國銀行（3988）開市報2.88元，升1.05%。

京東（9618）否認裁員，稱沒有任何類似計劃。開市報99.6元，升1.74%。

盈富（2800）總基金單位再創新高。開市報16.56元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.18元，開市報4.18元，升0.48%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.82元，開市報6.82元，升0.29%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見162元，開市報162元，升0.81%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.25元，開市報7.19元，升0.42%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見1.11元，開市報1.11元，跌4.31%；Keep（3650）低見14.04元，開市報14.04元，跌2.5%。

創52周低，其中包括，中通快遞（2057）低見160.6元，開市報160.6元，跌0.68%；德永佳集團（0321）低見0.99元，開市報0.99元，跌1%；中通快遞－Ｗ（2057）低見160.6元，開市報160.6元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，星光文化（1159）開市報0.225元，升14.8%；譽宴（1483）開市報1.17元，升14.71%；裕承科金（0279）開市報0.043元，升13.16%；保利置業（0119）開市報1.67元，升10.6%；志道國際（1220）開市報0.08元，升9.59%；萬國數據（9698）開市報8.28元，升9.09%；融創（1918）開市報1.39元，升6.92%。

下跌異動股，包括，靛藍星（8373）開市報0.069元，跌10.39%；亞信科技（1675）開市報8.62元，跌6.91%；盛良物流（8292）開市報0.073元，跌6.41%；中國紅包（8316）開市報0.31元，跌6.06%；寶沙發展（1069）開市報0.056元，跌5.08%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見1.11元，開市報1.11元，跌4.31%；佳民集團（8519）開市報0.09元，跌3.23%；築友智造科技（0726）開市報0.151元，跌3.21%；宏華集團（0196）開市報0.108元，跌2.7%。

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