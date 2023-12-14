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減息預期 美匯見兩周低 日圓兌港元升穿5.5 商品上升 10年美債息4個月低

聯儲局點陣圖強化市場減息預期，10年期美債息自8月以來首次跌穿4%。美匯指數延續隔夜跌勢，見兩周低，每百日圓兌港元升穿5.5，大宗商品亦普遍上升，紐油再度逼近70美元；黃金現貨隔夜大升逾2.4%，創逾兩個月來最大漲幅，並在亞盤時段延續升勢。

美國10年期債息曾跌最多1.17%，低見3.9695點厘，是8月10日3.9417厘後最低。現報3.9714%，跌1.12%。連跌第3日，累計跌0.262點厘，對上一次連跌3日是2023年11月29日。

美匯指數曾跌最多0.26%，低見102.599點，是11月29日102.467點後最低。現報102.619元，跌0.24%，連跌3日，累計跌1.476點，對上一次連跌3日是2023年11月28日。

每百日圓兌港元曾最多0.71%，升值至5.5054，是12月7日5.5126後最強。現報5.5019元，升0.64%，連升第3日，累計0.1617，對上一次連續3日是2023年11月29日。

金價曾升最多0.57%，高見2039.32美元，是12月7日2039.94美元後最高。現報2033.14元，升0.27%。連升2日，累計升53.6美元，對上一次連續升2日是2023年12月7日。

 

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