港元現報7.808元升值30點子，曾貶值最多7點子，報7.8117元，亦曾升值最多55點子，報7.8055元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.04點子至3.22643%，是9月7日後最低；1星期HIBOR跌1.13點子至4.41643%，是12月6日後最低；2星期HIBOR跌5.7點子至4.59774%，是12月6日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.87點子至5.34417%，是11月9日後最低；6個月期HIBOR跌0.33點子至5.32649%，是11月7日後最低；12個月期HIBOR跌0.36點子至5.32577%，是9月7日後最低。

美元指數現報102.583貶值0.286點或0.28%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47931%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0622%，連續3日擴闊，利差是2023年11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年10月03日，當日利差報-0.3782%。

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