文章日期：2023年12月14日 11:31
A股半日高開高收，上證指午間收市升0.3%，報2977點，深成指漲0.23%，報9498點，創業板指升0.18%，報1875點。
兩市半日成交4562億元（人民幣，下同）。滬股通早盤凈流入14.57億元，深股通早盤凈流入19.99億元。
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