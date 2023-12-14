預期美國減息，恒指今早高開190點，最多曾升349點，其後曾收窄至低位升123點，高低波幅225點。北水轉流出，規模近1個月最大。金融、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為32.39%，下跌為18.13%，無升跌為49.47%。