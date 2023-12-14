預期美國減息，恒指今早高開190點，最多曾升349點，其後曾收窄至低位升123點，高低波幅225點。北水轉流出，規模近1個月最大。金融、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為32.39%，下跌為18.13%，無升跌為49.47%。
恒指半日升179點或1.11%，報16408點，大市成交金額566億元；國指升37點或0.67%，報5588點。恒生科技指數收報3726點，升1.1%。
藍籌股成交金額227.56億元，佔大市成交40.2%；科指成份股成交金額108.11億元，佔大市成交19.1%；國指成份股成交金額160.79億元，佔大市成交28.4%。
24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少5.74%，至82.67億元，佔大市成交14.59%。牛熊證成交金額33.15億元，減少12.23%；窩輪成交金額49.51億元，減少0.82%。
友邦（1299）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。
藍籌66隻升，14隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升8.96%，收報86.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.2%，收報164.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報8.31元，升9.49%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報92.9元，跌2.77%。
恒指10天線(16416.07點)得而復失。科指升穿10天線(3725.68點)。
北水南下合計淨流出61.57億元，終止單日流入，是11月15日後最多，當日流出95.46億元。南水北上合計淨流入33.3億元人民幣，終止連續3日流出。
碧桂園（2007）：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付。收報0.79元，升2.6%。
天津發展（0882）1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台。收報1.45元，升1.4%。
星光文化（1159）折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成。收報0.232元，升18.37%。
聯儲局明年降息，金融股普遍上升。友邦（1299）收報65元，升3.01%。匯控（0005）收報60.85元，升0.5%。恒生（0011）收報86.1元，升0.53%。中銀香港（2388）收報20.4元，升0.99%。渣打集團（2888）收報62.8元，升0.88%。東亞銀行（0023）收報9.22元，升1.32%。宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見163元，收報162.6元，升1.18%。保誠（2378）收報85.85元，跌0.69%。
本地地產股向上，新世界發展（0017）收報11.36元，升1.97%。新鴻基地產（0016）收報81.1元，升4.04%。長實集團（1113）收報37.9元，升1.34%。恒地（0012）收報23.05元，升3.36%。信和置業（0083）收報7.98元，升2.57%。華置（0127）收報1.18元，跌1.67%。
嘉華國際（0173）收報1.87元，升2.75%。
海爾智家（6690）收購開利全球商用製冷業務收報20.45元，跌0.49%。
碧桂園（2007）30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億收報0.79元，升2.6%。
辰林教育（1593）最快今日公布業績。停牌。
長建（1038）電能（0006）聯同（0001）及長實（1113）重組英國鐵路項目資產。長建收報42.1元，升5.91%。電能（0006）收報43.35元，升4.46%。長和（0001）收報39.6元，升0.38%。長實（1113）收報37.9元，升1.34%。
置富產業信託（0778）旗下商場引入MG陳列室，為置富Malls首個新能源車商戶。收報4.91元，升5.14%。
中國10月手機出貨量2916.2萬部，增近兩成。手機設備股上升，鴻騰（6088）收報1.13元，升7.62%。丘鈦（1478）收報4.65元，升4.03%。舜宇（2382）收報74.1元，升5.03%。高偉電子（1415）創上市新高，見21.8元，收報21.4元，升3.13%。通達（0698）收報0.122元，升2.52%。瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.4元，升6.61%。比亞迪電子（0285）收報33.9元，升4.31%。信利國際（0732）見52周低0.63元，收報0.64元，升1.59%。富智康（2038）收報0.55元，無升跌。小米（1810）收報16.2元，升4.25%。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲首席商業官蔡英華據報今日離職。收報69.15元，跌0.36%。
港鐵（0066）：屯門南延線造價約62.21億元。港鐵推出感應式信用卡出入閘新服務，12月23日起可用Visa搭港鐵。收報28.6元，升0.35%。
因FTX倒閉撥備8600萬元，新火科技（1611）料全年蝕逾2.8億。收報2.23元，升7.21%。
李寧（2331）斥1億回購購近550萬股。收報18.94元，升0.85%。
紫荊國際（8340）斥450萬元收購一輛勞斯萊斯。收報0.255元，無升跌。
銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三期正式開業推MICEE， 推動四期發展擬搞主題公園。收報41.95元，升1.82%。
彩虹新能源（0438）撤回A股上市申請。收報2.69元，無升跌。
中國11月社融、新增人民幣貸款遜預期。建行（0939）收報4.47元，跌0.22%。工商銀行（1398）收報3.65元，跌0.82%。中國銀行（3988）收報2.86元，升0.35%。
京東（9618）否認裁員，稱沒有任何類似計劃。收報98.75元，升0.87%。
盈富（2800）總基金單位再創新高。收報16.55元，升1.16%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.8元，收報21.4元，升3.13%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.55元，收報9.5元，升3.15%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.92元，收報24.88元，升1.72%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見315.8元，收報315元，升1.45%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.58元，收報37.44元，升1.46%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.59元，收報10.59元，升2.42%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見69.78元，收報69.78元，升1.99%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.36元，收報17.14元，升1.72%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見21.34元，收報21.3元，升6.29%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.3元，收報110.3元，升0.23%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.808元，收報4.802元，升1.44%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.68元，收報79.62元，升0.33%；瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.4元，升6.61%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.4元，收報24.35元，升2.1%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.26元，收報4.23元，升1.68%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.57元，收報9.49元，升1.5%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升7.27%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.08元，收報12.18元，跌3.33%。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.46元，收報10.4元，升4.52%。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見0.96元，收報1元，跌13.79%；利寶閣（1869）低見0.166元，收報0.17元，跌13.71%；專業旅運（1235）低見0.12元，收報0.121元，跌8.33%；協鑫新能源（0451）低見0.345元，收報0.36元，升1.41%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.052元，收報0.052元，跌10.34%；中國白銀集團（0815）低見0.135元，收報0.135元，跌4.26%；順興集團控股（1637）低見0.18元，收報0.18元，跌2.17%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.55元，收報1.6元，跌4.76%；華章科技（1673）低見0.3元，收報0.34元，跌20%；利寶閣集團（1869）低見0.166元，收報0.17元，跌13.71%。
53隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.238元，收報0.238元，跌4.42%；粤海置地（0124）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；中海宏洋（0081）低見2.23元，收報2.25元，升0.9%；廣發証券（1776）低見9.18元，收報9.24元，升0.11%；信利國際（0732）低見0.63元，收報0.64元，升1.59%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；1957 & Co.（8495）低見0.199元，收報0.199元，無升跌；中通快遞（2057）低見159元，收報159.7元，跌1.24%；香港中旅（0308）低見1.3元，收報1.31元，升0.77%；理文造紙（2314）低見2元，收報2.02元，升0.5%。
異動股
上升異動股，包括，杉杉品牌（1749）收報0.6元，升46.34%；太和控股（0718）收報0.042元，升40%；樺欣控股（1657）收報3.22元，升29.32%；日光控股（8451）收報0.202元，升26.25%；Keep（3650）創上市新低，見14.02元，收報18.04元，升25.28%；官醞控股（8513）收報0.065元，升22.64%；卓悅控股（0653）收報0.052元，升20.93%；環能國際（1102）收報0.053元，升20.45%；思考樂教育（1769）收報2.77元，升20.43%。
下跌異動股，包括，智易控股（8100）見52周低0.125元，收報0.125元，跌26.04%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見1.02元，收報1.12元，跌21.68%；華章科技（1673）創上市新低，見0.3元，收報0.34元，跌20%；天潤雲（2167）收報2.7元，跌18.18%；TAI PING CARPET（0146）收報0.72元，跌17.24%；秀商時代控股（1849）收報0.086元，跌16.5%；友誼時光（6820）收報1.23元，跌15.75%；盛洋投資（0174）收報0.25元，跌15.25%；中國紅包（8316）見52周低0.248元，收報0.28元，跌15.15%；實力建業（0519）收報0.063元，跌14.86%；維天運通（2482）見52周低1元，收報1.03元，跌14.17%。
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