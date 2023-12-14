moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大

預期美國減息，恒指今早高開190點，最多曾升349點，其後曾收窄至低位升123點，高低波幅225點。北水轉流出，規模近1個月最大。金融、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為32.39%，下跌為18.13%，無升跌為49.47%。

恒指半日升179點或1.11%，報16408點，大市成交金額566億元；國指升37點或0.67%，報5588點。恒生科技指數收報3726點，升1.1%。

藍籌股成交金額227.56億元，佔大市成交40.2%；科指成份股成交金額108.11億元，佔大市成交19.1%；國指成份股成交金額160.79億元，佔大市成交28.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.74%，至82.67億元，佔大市成交14.59%。牛熊證成交金額33.15億元，減少12.23%；窩輪成交金額49.51億元，減少0.82%。

友邦（1299）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。

藍籌66隻升，14隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升8.96%，收報86.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.2%，收報164.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報8.31元，升9.49%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報92.9元，跌2.77%。

恒指10天線(16416.07點)得而復失。科指升穿10天線(3725.68點)。

北水南下合計淨流出61.57億元，終止單日流入，是11月15日後最多，當日流出95.46億元。南水北上合計淨流入33.3億元人民幣，終止連續3日流出。

碧桂園（2007）：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付。收報0.79元，升2.6%。

天津發展（0882）1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台。收報1.45元，升1.4%。

星光文化（1159）折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成。收報0.232元，升18.37%。

聯儲局明年降息，金融股普遍上升。友邦（1299）收報65元，升3.01%。匯控（0005）收報60.85元，升0.5%。恒生（0011）收報86.1元，升0.53%。中銀香港（2388）收報20.4元，升0.99%。渣打集團（2888）收報62.8元，升0.88%。東亞銀行（0023）收報9.22元，升1.32%。宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見163元，收報162.6元，升1.18%。保誠（2378）收報85.85元，跌0.69%。

本地地產股向上，新世界發展（0017）收報11.36元，升1.97%。新鴻基地產（0016）收報81.1元，升4.04%。長實集團（1113）收報37.9元，升1.34%。恒地（0012）收報23.05元，升3.36%。信和置業（0083）收報7.98元，升2.57%。華置（0127）收報1.18元，跌1.67%。

嘉華國際（0173）收報1.87元，升2.75%。

海爾智家（6690）收購開利全球商用製冷業務收報20.45元，跌0.49%。

碧桂園（2007）30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億收報0.79元，升2.6%。

辰林教育（1593）最快今日公布業績。停牌。

長建（1038）電能（0006）聯同（0001）及長實（1113）重組英國鐵路項目資產。長建收報42.1元，升5.91%。電能（0006）收報43.35元，升4.46%。長和（0001）收報39.6元，升0.38%。長實（1113）收報37.9元，升1.34%。

置富產業信託（0778）旗下商場引入MG陳列室，為置富Malls首個新能源車商戶。收報4.91元，升5.14%。

中國10月手機出貨量2916.2萬部，增近兩成。手機設備股上升，鴻騰（6088）收報1.13元，升7.62%。丘鈦（1478）收報4.65元，升4.03%。舜宇（2382）收報74.1元，升5.03%。高偉電子（1415）創上市新高，見21.8元，收報21.4元，升3.13%。通達（0698）收報0.122元，升2.52%。瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.4元，升6.61%。比亞迪電子（0285）收報33.9元，升4.31%。信利國際（0732）見52周低0.63元，收報0.64元，升1.59%。富智康（2038）收報0.55元，無升跌。小米（1810）收報16.2元，升4.25%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲首席商業官蔡英華據報今日離職。收報69.15元，跌0.36%。

港鐵（0066）：屯門南延線造價約62.21億元。港鐵推出感應式信用卡出入閘新服務，12月23日起可用Visa搭港鐵。收報28.6元，升0.35%。

因FTX倒閉撥備8600萬元，新火科技（1611）料全年蝕逾2.8億。收報2.23元，升7.21%。

李寧（2331）斥1億回購購近550萬股。收報18.94元，升0.85%。

紫荊國際（8340）斥450萬元收購一輛勞斯萊斯。收報0.255元，無升跌。

銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三期正式開業推MICEE， 推動四期發展擬搞主題公園。收報41.95元，升1.82%。

彩虹新能源（0438）撤回A股上市申請。收報2.69元，無升跌。

中國11月社融、新增人民幣貸款遜預期。建行（0939）收報4.47元，跌0.22%。工商銀行（1398）收報3.65元，跌0.82%。中國銀行（3988）收報2.86元，升0.35%。

京東（9618）否認裁員，稱沒有任何類似計劃。收報98.75元，升0.87%。

盈富（2800）總基金單位再創新高。收報16.55元，升1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.8元，收報21.4元，升3.13%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.55元，收報9.5元，升3.15%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.92元，收報24.88元，升1.72%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見315.8元，收報315元，升1.45%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.58元，收報37.44元，升1.46%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.59元，收報10.59元，升2.42%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見69.78元，收報69.78元，升1.99%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.36元，收報17.14元，升1.72%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見21.34元，收報21.3元，升6.29%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.3元，收報110.3元，升0.23%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.808元，收報4.802元，升1.44%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見79.68元，收報79.62元，升0.33%；瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.4元，升6.61%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.4元，收報24.35元，升2.1%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.26元，收報4.23元，升1.68%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.57元，收報9.49元，升1.5%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升7.27%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.08元，收報12.18元，跌3.33%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.46元，收報10.4元，升4.52%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見0.96元，收報1元，跌13.79%；利寶閣（1869）低見0.166元，收報0.17元，跌13.71%；專業旅運（1235）低見0.12元，收報0.121元，跌8.33%；協鑫新能源（0451）低見0.345元，收報0.36元，升1.41%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.052元，收報0.052元，跌10.34%；中國白銀集團（0815）低見0.135元，收報0.135元，跌4.26%；順興集團控股（1637）低見0.18元，收報0.18元，跌2.17%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.55元，收報1.6元，跌4.76%；華章科技（1673）低見0.3元，收報0.34元，跌20%；利寶閣集團（1869）低見0.166元，收報0.17元，跌13.71%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.238元，收報0.238元，跌4.42%；粤海置地（0124）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；中海宏洋（0081）低見2.23元，收報2.25元，升0.9%；廣發証券（1776）低見9.18元，收報9.24元，升0.11%；信利國際（0732）低見0.63元，收報0.64元，升1.59%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；1957 & Co.（8495）低見0.199元，收報0.199元，無升跌；中通快遞（2057）低見159元，收報159.7元，跌1.24%；香港中旅（0308）低見1.3元，收報1.31元，升0.77%；理文造紙（2314）低見2元，收報2.02元，升0.5%。

異動股

上升異動股，包括，杉杉品牌（1749）收報0.6元，升46.34%；太和控股（0718）收報0.042元，升40%；樺欣控股（1657）收報3.22元，升29.32%；日光控股（8451）收報0.202元，升26.25%；Keep（3650）創上市新低，見14.02元，收報18.04元，升25.28%；官醞控股（8513）收報0.065元，升22.64%；卓悅控股（0653）收報0.052元，升20.93%；環能國際（1102）收報0.053元，升20.45%；思考樂教育（1769）收報2.77元，升20.43%。

下跌異動股，包括，智易控股（8100）見52周低0.125元，收報0.125元，跌26.04%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見1.02元，收報1.12元，跌21.68%；華章科技（1673）創上市新低，見0.3元，收報0.34元，跌20%；天潤雲（2167）收報2.7元，跌18.18%；TAI PING CARPET（0146）收報0.72元，跌17.24%；秀商時代控股（1849）收報0.086元，跌16.5%；友誼時光（6820）收報1.23元，跌15.75%；盛洋投資（0174）收報0.25元，跌15.25%；中國紅包（8316）見52周低0.248元，收報0.28元，跌15.15%；實力建業（0519）收報0.063元，跌14.86%；維天運通（2482）見52周低1元，收報1.03元，跌14.17%。

其他報道

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息及12個月期見3個月低

金管局：息率走勢仍不確定 港元拆息或續處較高水平

IPO承銷銳減 中資券商跌出全球排名前五位

減息預期 美匯見兩周低 日圓兌港元升穿5.5 商品上升 10年美債息4個月低

黃金開採商集海資源今招股 每手入場費3787元

碧桂園：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付

瑞信解散內地財富管理團隊

天津發展1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台

星光文化折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成

A股高開 上證升0.3% 人行逆回購淨回籠1010億

恒指高開190點 科指升1.2% 升穿10天線 友邦匯控、地產股上升

海爾智家收購開利全球商用製冷業務

碧桂園30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億

港股ADR升131點 夜期低水72點 美期亞股升

減息憧憬 道指升512點 升穿37000點 創新高

北水增持盈富 減持中人壽

美息不變 聯儲局料明年減息75基點 鮑威爾：會上討論何時減息