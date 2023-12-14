投資推廣署今日宣布，協助了擁有超過40年營運遊樂設施經驗的日本公司TAITO CORPORATION （TAITO），在香港開設首間TAITO STATION特許經營店。
投資推廣署助理署長蔣學禮表示，該公司選擇落戶香港，以行動對香港營商環境投下信心一票。
他續稱，很高興看見再有日本優質品牌落戶香港，不但為香港引進最新的日本遊戲技術，亦為本地公司創造合作機會。
據投資推席署，TAITO成立於1953年，是一間遊樂設施營運商，總部位於東京，在日本擁有158間門市。
TAITO特許經營和遊樂設施租賃業務總經理國松洋表示，為慶祝公司成立70周年，該公司決意將業務擴展至香港。他說，相信香港是一個極具吸引力的市場，擁有龐大的發展潛力。香港顧客消費能力甚高並熱愛日本動畫，很多日本品牌和企業亦已落戶香港，公司希望把握機遇，藉香港門市提高TAITO STATION品牌在香港及區內的知名度，讓香港的顧客可以享用公司的服務，將來到訪日本時亦會到公司的遊樂中心玩耍和享樂。
TAITO香港首間分店位於荃灣一間地標商場，佔地約3500平方呎。國松洋表示，該店提供超過40部遊戲機，獎品以熱門動畫及遊戲角色的商品為主。
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