報道引述接近資本市場人士獲悉，碧桂園新用於兌付「22碧地02」本息的資金來源於其出售珠海萬達商管股權所得。該隻債券為CDS債券，當時應是用珠海萬達商管股權做的抵押，如今剛好出售了，就可用來兌付該筆債券。

上述市場人士還透露，目前珠海萬達商管或已與部分舊的投資人形成了償債方案，償債金額較最初投資金額有所折扣。另外，目前珠海萬達商管還向部分舊的投資人支付了一定比例的過渡資金。

此外，對於有傳京東、蘇寧擬退出珠海萬達戰投一事。有內媒引述知情人士指，京東、蘇寧、融創投資的是珠海萬達商管的母公司大連萬達商管，因此並不在此次珠海萬達商管年底到期的對賭協議范圍內。

據指，簽署對賭協議的是碧桂園、PAG（太盟投資）、華平投資、永輝超市等，因其投資的是珠海萬達商管，享有到期贖回權。目前碧桂園、永輝超市已出售珠海萬達商管股權。

永輝超市（滬601933）昨發公告指，公司擬向大連御錦貿易出售其持有的大連萬達商業管理集團股份有限公司3.89億股，佔萬達商管總股本的1.43%，轉讓價格爲45.3億元。

此前，PAG公布，原與其他投資人在2021年8月對珠海萬達商管投資380億元，當中PAG投資約28億美元（約180億元人民幣）。最新已與大連萬達商管集團簽署新投資協議，新協議下，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。另有報道指，萬達更藉此引入新投資人加入，大連萬達商管也因此陸續獲得增量資金近300億元。

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