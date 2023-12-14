大摩指，新世界在出售新創建後，負債比率由68%降至62%，淨負債仍達1560億元，利息成本約5%，2024年的利息支出仍高企。雖然新世界亦大削資本支出，但明年度仍會出現負現金流情況。

大摩指，新世界2023年度經調整派息為0.76元，按年大減63%，股息率為6.9%，低過行業平均的7.6%。此外，在出售新創建後，經常性收入減少15億，2023年度來自商場及酒店的EBIT約為300億元，扣除80億利息支出後，用於派息的金額有限，股息率有不確定性。

大摩認為，新世界明年新樓銷售主要來自合作發展的啟德跑道區、黃竹坑項目，但在市場供應充足下，有關項目銷售已見放緩。認為地價成本較高下，EBIT率約為10%，2025年將進一步降至7%，主要是受柏傲莊III入帳拖累。

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