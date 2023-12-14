報告指出，即使有各種窗口指導及更多的財政刺激，更嚴格、更廣泛的控制地方政府融資平台債務、工業信貸增長在2023年見頂回落，以及房地產信貸投資增長仍放緩下，明年中國社會融資規模增長會繼續放緩。

在上述大環境下，大摩相信風險控制仍是金融體系的第一要務，銀行管理層還將優先考慮風險控制，而不是僅僅遵循窗口指導。人民銀行近期的表現亦反映，人行偏向有效分配現有社會融資規模，而不是追求更高的新社會融資規模增長。

大摩遂預期，儘管收入壓力較大，內銀明年仍能維持穩定的利潤和股息。隨著收費減少，該行估計銀行明年的淨息利差將收窄10至15個基點，預期銀行明年收入將保持不變或略為下降。

另一方面，鑑於 2024 年不良貸款形成可能仍保持穩定，內銀釋放貸款損失準備金的空間更大，有助支撐銀行的利潤。此外，該行也看到銀行理財產品回報率有所改善，導致銀行理財產品增長回升，如趨勢持續，將有助降低銀行融資成本，並支持手續費收入增長。

摩根士丹利認為，與中國銀行相關的風險是眾所周知，並且過份反映在相關銀行的估值。然而，

鑑於信貸需求和增長面臨更具挑戰性的環境，大摩們將保持防禦性並專注於股息收益率較高且估值較低的內銀。

其他報道

碧桂園、永輝接連退場珠海萬達商管

【有片：埋身擊】道期以高位結算才有機會回吐

投資推廣署：協助TAITO STATION來港設首家特許經營店

中國信達前副總裁涉嚴重違紀違法被查

半日沽空金額增14% 盈富沽空減48%

匯豐維持最優惠利率不變

恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大

WeChat Pay HK及微信支付接入九巴及龍運巴士 用戶可以「搭車碼」付款

A股半日高開高收 兩市成交4562億人幣

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息及12個月期見3個月低

金管局：息率走勢仍不確定 港元拆息或續處較高水平

IPO承銷銳減 中資券商跌出全球排名前五位

減息預期 美匯見兩周低 日圓兌港元升穿5.5 商品上升 10年美債息4個月低

黃金開採商集海資源今招股 每手入場費3787元

碧桂園：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付

瑞信解散內地財富管理團隊

天津發展1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台

星光文化折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成

A股高開 上證升0.3% 人行逆回購淨回籠1010億

恒指高開190點 科指升1.2% 升穿10天線 友邦匯控、地產股上升

海爾智家收購開利全球商用製冷業務

碧桂園30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億

港股ADR升131點 夜期低水72點 美期亞股升