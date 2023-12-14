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大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市

摩根士丹利發表報告，稱中國固定資產投資相關信貸需求放緩，社會融資規模（TSF）增長亦會放緩，預期2024年市場環境更具挑戰性。不過，該行認為高收益的銀行會跑贏大市，給予民生銀行（1988）及國有銀行增持評級，但看淡股份制例如浦發行銀行。

報告指出，即使有各種窗口指導及更多的財政刺激，更嚴格、更廣泛的控制地方政府融資平台債務、工業信貸增長在2023年見頂回落，以及房地產信貸投資增長仍放緩下，明年中國社會融資規模增長會繼續放緩。

在上述大環境下，大摩相信風險控制仍是金融體系的第一要務，銀行管理層還將優先考慮風險控制，而不是僅僅遵循窗口指導。人民銀行近期的表現亦反映，人行偏向有效分配現有社會融資規模，而不是追求更高的新社會融資規模增長。

大摩遂預期，儘管收入壓力較大，內銀明年仍能維持穩定的利潤和股息。隨著收費減少，該行估計銀行明年的淨息利差將收窄10至15個基點，預期銀行明年收入將保持不變或略為下降。

另一方面，鑑於 2024 年不良貸款形成可能仍保持穩定，內銀釋放貸款損失準備金的空間更大，有助支撐銀行的利潤。此外，該行也看到銀行理財產品回報率有所改善，導致銀行理財產品增長回升，如趨勢持續，將有助降低銀行融資成本，並支持手續費收入增長。

摩根士丹利認為，與中國銀行相關的風險是眾所周知，並且過份反映在相關銀行的估值。然而，

鑑於信貸需求和增長面臨更具挑戰性的環境，大摩們將保持防禦性並專注於股息收益率較高且估值較低的內銀。

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