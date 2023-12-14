moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東方甄選俞敏洪親發視頻平息「小作文」風波   股價暫升5%

東方甄選（1797）抖音帳號本周初爆出董宇輝年薪不止千萬一事。今日主席兼非執董俞敏洪發微博視頻聲明指，事件本是公司內部小事，因處理不當變洶湧澎湃的網絡輿情，指小編的做法嚴重缺乏職業精神，也說明公司管理上有很大的漏洞。

俞敏洪又指孫東旭在直播提及董宇輝薪酬一事，做法不恰當，向董宇輝道歉。他指孫東旭年輕、有衝勁，但不夠圓潤。至於談及「小作文」事件，則指孫、董已各自解釋清楚，不再多說。但雙方均有提到「飯圈文化」，而有自媒體也指東方甄選有「飯圈文化」，俞敏洪指自己不知甚麼是「飯圈文化」，也堅決抵制「飯圈文化」。

他指，東方甄選擁有的都是熱愛公司及主播們的網友粉絲，也對公司及主播們愛護支持，很理性發表自己的意見和建議。如沒有網友粉絲的愛護支持，東方甄選早已「灰飛煙滅」了。但他亦不排除有少數別有用心的人，故意到平台上破壞其氛圍環境，發表各種極端言論，甚至組成小團隊，不斷用惡劣的謾罵及語言不斷掃屏，他對於這些沒有底線的言行堅決抵制。

俞敏洪呼籲網友粉絲，用更加寬容的方式看待東方甄選發展過程中的風風雨雨，東方甄選成立不到，東方甄選過去做的事情都會被放大、扭曲，對公司經營造成很大壓力，公司成員的平均年齡廿多歲，還很年輕，做事說話也許不太周到，希望大家給予成長空間。自己作為「大家長」，會盡量公平對待公司的每一位成員。

此前，東方甄選的「小編」在留言中提到，每一次小作文製作都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作才有了一篇篇專場小作文。事件引來董宇輝的粉絲不滿，認為是否定其貢獻，更指為「手撕」董宇輝。其後孫東旭則在直播中回應「小作文」事件，指董宇輝從來沒有說過每一篇小作文都是他寫的，有相當一部分小作文是幕後團隊創作的，極端的觀點是對董宇輝的捧殺和拉踩，給團隊造成了很大的困擾。

但孫東旭在直播提及董宇輝薪酬亦被指欠妥，孫在直播表示「公司對董宇輝貢獻認可，其待遇上沒有虧欠，其年薪不止網傳的幾千萬，那只是宇輝收入的一部分。我們公司一直在用實際行動，表達對宇輝的高度認可」。

東方甄選本周股價大跌，包括12月11日跌7.13%、12月13日跌12.96%，在管理層及董宇輝連日解話後，今日終於回升，暫報28.6元，暫升5.15%，曾高見29.6元或升8.8%。

其他報道

大摩予新世界「低配」評級 負債比率仍高

大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市

恒生維持最優惠利率不變

碧桂園、永輝接連退場珠海萬達商管

【有片：埋身擊】道期以高位結算才有機會回吐

投資推廣署：協助TAITO STATION來港設首家特許經營店

中國信達前副總裁涉嚴重違紀違法被查

半日沽空金額增14% 盈富沽空減48%

匯豐維持最優惠利率不變

恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大

WeChat Pay HK及微信支付接入九巴及龍運巴士 用戶可以「搭車碼」付款

A股半日高開高收 兩市成交4562億人幣

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息及12個月期見3個月低

金管局：息率走勢仍不確定 港元拆息或續處較高水平

IPO承銷銳減 中資券商跌出全球排名前五位

減息預期 美匯見兩周低 日圓兌港元升穿5.5 商品上升 10年美債息4個月低

黃金開採商集海資源今招股 每手入場費3787元

碧桂園：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付

瑞信解散內地財富管理團隊

天津發展1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台

星光文化折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成

A股高開 上證升0.3% 人行逆回購淨回籠1010億

恒指高開190點 科指升1.2% 升穿10天線 友邦匯控、地產股上升