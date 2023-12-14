東方甄選（1797）抖音帳號本周初爆出董宇輝年薪不止千萬一事。今日主席兼非執董俞敏洪發微博視頻聲明指，事件本是公司內部小事，因處理不當變洶湧澎湃的網絡輿情，指小編的做法嚴重缺乏職業精神，也說明公司管理上有很大的漏洞。
俞敏洪又指孫東旭在直播提及董宇輝薪酬一事，做法不恰當，向董宇輝道歉。他指孫東旭年輕、有衝勁，但不夠圓潤。至於談及「小作文」事件，則指孫、董已各自解釋清楚，不再多說。但雙方均有提到「飯圈文化」，而有自媒體也指東方甄選有「飯圈文化」，俞敏洪指自己不知甚麼是「飯圈文化」，也堅決抵制「飯圈文化」。
他指，東方甄選擁有的都是熱愛公司及主播們的網友粉絲，也對公司及主播們愛護支持，很理性發表自己的意見和建議。如沒有網友粉絲的愛護支持，東方甄選早已「灰飛煙滅」了。但他亦不排除有少數別有用心的人，故意到平台上破壞其氛圍環境，發表各種極端言論，甚至組成小團隊，不斷用惡劣的謾罵及語言不斷掃屏，他對於這些沒有底線的言行堅決抵制。
俞敏洪呼籲網友粉絲，用更加寬容的方式看待東方甄選發展過程中的風風雨雨，東方甄選成立不到，東方甄選過去做的事情都會被放大、扭曲，對公司經營造成很大壓力，公司成員的平均年齡廿多歲，還很年輕，做事說話也許不太周到，希望大家給予成長空間。自己作為「大家長」，會盡量公平對待公司的每一位成員。
此前，東方甄選的「小編」在留言中提到，每一次小作文製作都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作才有了一篇篇專場小作文。事件引來董宇輝的粉絲不滿，認為是否定其貢獻，更指為「手撕」董宇輝。其後孫東旭則在直播中回應「小作文」事件，指董宇輝從來沒有說過每一篇小作文都是他寫的，有相當一部分小作文是幕後團隊創作的，極端的觀點是對董宇輝的捧殺和拉踩，給團隊造成了很大的困擾。
但孫東旭在直播提及董宇輝薪酬亦被指欠妥，孫在直播表示「公司對董宇輝貢獻認可，其待遇上沒有虧欠，其年薪不止網傳的幾千萬，那只是宇輝收入的一部分。我們公司一直在用實際行動，表達對宇輝的高度認可」。
東方甄選本周股價大跌，包括12月11日跌7.13%、12月13日跌12.96%，在管理層及董宇輝連日解話後，今日終於回升，暫報28.6元，暫升5.15%，曾高見29.6元或升8.8%。
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