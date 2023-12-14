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網龍昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務

網龍（0777）昨日完成核心海外教育業務與紐交所上市公司GEHI合併交易，證券代碼亦更改為「MYND」，估值為8億美元。

MYND從事全球教育科技解決方案，為課堂提供互動平板及語音AI軟件解決方案，已在全球逾100個國家為超過100萬間教室提供產品及服務。網龍股東每持有一手可獲分派1股美國存託股，或收取約137.38元現金以代替收取美國存託股，而超過或少於每手的股東可按每股收取0.13738元現金。

網龍首席財務官任國熙表示，通過全球超過100萬間教室的基礎，未來會發展課堂即服務（classroom as a service），提供訂閱服務，平台將會收取年費，為第三方應用程式提供平台，接觸更多用戶。

網龍副董事長兼Mynd.ai董事長梁念堅指出，AI發展加快及廣泛應用在教育行業，將會為帶來革命性改變，包括推動平等教育及提升效率。他又稱，各國對教育行業都有不同要求及監管，法律亦不一樣，未來業務會傾向垂直化及在地化發展，Mynd.ai或尋求SaaS相關軟件及內容領域的併購或投資機會，惟現時AI相關公司的估值較高，會通過合作方式將AI應用於業務。

梁念堅表示，遊戲仍是網龍主營業務，收入表現不俗看好，將繼續選擇性尋找併購機會，包括發掘年收入1至2億美元的中小型遊戲公司。

網龍股價今日早段向上，惟暫跌0.7%，報14.44元。

 

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