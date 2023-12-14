香港的經濟有多差？星期六日走到旺區行一圈，大概已感受到，說好香港故事只是粉飾太平，也是「你知我知單眼佬」都知的事實，然而尚未淪落到信用評級被下調的地步，這是基於對事實的尊重。其實早在香港信用評級展望被下調前，中國的信用評級展望已率先被降，中港政經一脈相連，當連澳門評級展望也跟隨被下調時，香港怎又可能不被跟隨？

不要只做標題黨，拿起穆迪的報告看看，最起碼也望望撮要了重點的新聞稿，也花不了多少時間。穆迪指，香港的信貸實力強勁、堅實的財政及外部緩衝，以及行之有效的貨幣及財政政策，長期發行人信用評級得以維持在Aa3，亦是第四高的評級，比中國更高一級。報告內容明顯「讚多過彈」，某些意見領袖趕著出片未做足功課，尚算可以原諒，但出聲反擊的政府官員，單以一句「西方抹黑」就概括一切，又有否有看過別人的理據？(又抑或，武官出身根本看不懂別人的專業分析？這方面，有就報告發聲，讀過書的葉劉就明顯更勝一籌了。)

某官員說，不少國家與中國經濟均有緊密聯繫，質疑為甚麼其他國家沒有同樣被下調評級。這問題看似問得威風八面，但卻是證明自己「真係唔識」的露底之作。穆迪的報告其實解釋得很清楚：香港與中國的聯繫，不單是經濟上，還有政治上、制度上及金融上 (原文是 tight political, institutional, economic and financial linkages)，簡單來說就是中國有何變動，對屬於同一主權的港澳影響更直接。經濟及金融影響資金流向，政治及制度影響穩定性，試問不屬於同一主權的其他國家，緊密程度怎能相提並論？

評級機構是如何看待一個國家或地區的信用評級？歸根究底，就是這個地方的償付能力，而償付能力就與收入與財政儲備掛鈎，再說得簡單些，就是有無錢。內地房地產債務、地方政府債務出現問題，這是不爭事實，你可以說「我唔知！我唔識！我唔信！我睇唔到！」，但不代表事情沒有發生到。內地政府用了很多方法，去防範內房債、地方債無序爆破，才有今日風險尚算可控的局面，但不代表「負可敵國」叮一聲就會消失了，「氹」依然需要填，只是關乎怎樣填和何時填。中國信用評級依然未被下調，這是對決策者控制風險的嘉許；但評級展望要降，這是基於對債務龐大事實的反映。

至於香港，疫前疫後財政儲備大跌，未來政府收入看不到出現改善的契機，港人薪酬稅、企業利得稅因經濟轉差，注定要跌；物業及股市交投低迷令相關印花稅收入大減，未到3月底，已有會計師行預期本財年財赤逾千億。正如上文所言，評級機構最看重的，是這地方的財政儲備夠不夠，儲備預期再跌，收入難以轉勢，展望又怎能不負面？說甚麼內地依然是全球經濟增長動力、中港聯繫是香港優勢等，對評級機構來說，只是如同「阿彌陀佛」一樣的口號，因為內地經濟再強，對本港庫房也只帶來間接影響，除非中央向港府直接「泵水」吧。對，或許穆迪未將加強抄牌、捉亂過馬路的罰款計算在政府收入上，說不定可以「罰出個明天」？(我知，曲線要講明)

所以，無論是中國財政部、香港抑或澳門政府，針對穆迪下調評級展望的官方書面回應，也只是捉錯用神，根本「唔中Point」。不過這些姿態，倒是無論如何也要擺，以免顯得太弱勢。相對來說，中國財政部的回應，除了平淡地說「失望」，也有著墨地方債及內房債，解釋雖然片面，但起碼也有正面回應。對比港官只懂說別人是「西方抹黑」，姿態比阿爺更戰狼，以此作為所有問題，包括自己也做得不好的問題的擋箭牌，層次也實在太低。

退後一萬步，信用評級展望被下調，對香港來說，影響從來不大，甚至可以說無影響，事關港府向來甚少發債。然而總有些人一知半解，甚至是不求甚解，只要別人說自己不好，就要上綱上線、先行反擊。說好香港故事？故事不是你去說好就會變好，不夠好的東西，任你如何舌燦蓮花，也不會說完就好。對，小紅書不是天天有小粉紅說香港是「金融中心遺址」嗎？怎麼沒有官員走去反駁，說是「北方抹黑」？說別人將甚麼東西也政治化的人，才是最政治化吧。

順帶一提，穆迪早在11月初，也下調了美國的評級展望，美國財政部當時亦有對此表達不同意，但倒不見有官員會將之稱為「抹黑」。聽過有小粉紅說，穆迪是「要抹黑人，先抹黑自己」，為了「唱衰」中國，所以先行「唱衰」自己，以表示自己的大公無私，藉此加強抹黑中國的說服力。考慮到美國國債的規模、交投及流動性，以及對全球金融體系的重要性，會願意作這種犧牲嗎？稍為對金融市場有認識的人，大抵也不會作出這推論吧。

羅仕揚