恒指今早高開190點，高位升349點，低位升90點，高低波幅259點。金融、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為34.66%，下跌為25.12%，無升跌為40.21%。

恒指收市升173點或1.07%，報16402點，大市成交金額1022億元，較上日增加35.49%，是12月5日1180.25億元成交後最多；國指升22點或0.41%，報5573點。恒生科技指數收報3698點，升0.34%。

藍籌股成交金額481.62億元，佔大市成交47.12%；科指成份股成交金額237.46億元，佔大市成交23.23%；國指成份股成交金額351.63億元，佔大市成交34.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.87億元人民幣，相當於約0.95億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.28%，至94.09億元，佔大市成交9.2%。牛熊證成交金額39.95億元，增加5.77%；窩輪成交金額54.14億元，增加8.43%。

友邦（1299）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。

藍籌61隻升，17隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升9.97%，收報87.15元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.15%，收報163元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報8.34元，升9.88%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報91.35元，跌4.4%。

恒指10天線(16415.47點)得而復失。科指10天線(3722.86點)得而復失。

北水南下合計淨流出96.98億元，終止單日流入，是9月11日後最多，當日流出102.56億元。南水北上合計淨流入34.63億元人民幣，終止連續3日流出，是11月30日後收市最多，當日流入85.16億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.15%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見16577.75點，是12月6日16600.36點後最高。收市報16402.19點，是12月6日後收市新高，當日報16463.26點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月8日。

科指曾升最多2.31%，是12月6日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見3771.4點，是12月6日3777.56點後最高。收市報3698.57點，是12月12日後收市新高，當日報3730.25點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月27日。

國指曾升最多1.95%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為2.21%。高見5659.03點，是12月6日5711.13點後最高。收市報5573.53點，是12月12日後收市新高，當日報5614.5點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月8日。

公用股炒起

藍籌升幅五大股份，頭4位均位公用股，首位的創科實業（0669）升9.97%，收報87.15元，是8月9日後收市新高，曾升最多10.73%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為10.74%。高見87.75元，是8月9日96.6元後最高。

其次為長建（1038）升8.68%；新奧能源（2688）升7.6%；電能（0006）升6.2%。

午後消息股表現

網龍（0777）昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務。收報14.44元，跌0.69%。

理想汽車（2015）：累計交付60萬輛汽車。收報137.2元，升1.18%。

東方甄選（1797）俞敏洪親發視頻平息「小作文」風波 股價暫升5%。收報27.8元，升2.21%。

大摩予新世界（0017）「低配」評級 負債比率仍高。收報11.52元，升3.41%。

大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市。民生銀行（1988）收報2.56元，跌0.78%。

中國信達（1359）前副總裁涉嚴重違紀違法被查。收報0.74元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

碧桂園（2007）：8億元人幣債已足額支付 部份持有人據報已收到支付。收報0.78元，升1.3%。

天津發展（0882）1.5億收購中成藥生產及B2B電子商貿平台。收報1.43元，無升跌。

星光文化（1159）折讓16%配股籌2673萬 股價一度升逾六成。收報0.235元，升19.9%。

聯儲局明年降息，金融股上升。友邦（1299）收報65.35元，升3.57%。匯控（0005）收報61元，升0.74%。恒生（0011）收報86.15元，升0.58%。中銀香港（2388）收報20.45元，升1.24%。渣打集團（2888）收報63元，升1.2%。東亞銀行（0023）收報9.23元，升1.43%。宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見163元，收報162.1元，升0.87%。保誠（2378）收報86.5元，升0.06%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報11.52元，升3.41%。新鴻基地產（0016）收報80.6元，升3.4%。長實集團（1113）收報38.05元，升1.74%。恒地（0012）收報23.05元，升3.36%。信和置業（0083）收報7.84元，升0.77%。華置（0127）收報1.21元，升0.83%。嘉華國際（0173）收報1.89元，升3.85%。

海爾智家（6690）收購開利全球商用製冷業務見52周低20.4元，收報20.55元，無升跌。

碧桂園（2007）30億售「珠海萬達商業管理」持股 蝕1.6億收報0.78元，升1.3%。

辰林教育（1593）最快今日公布業績。停牌。

長建（1038）電能（0006）聯同（0001）及長實（1113）重組英國鐵路項目資產。長建收報43.2元，升8.68%。電能（0006）收報44.1元，升6.27%。長和（0001）收報40.05元，升1.52%。長實（1113）收報38.05元，升1.74%。

置富產業信託（0778）旗下商場引入MG陳列室，為置富Malls首個新能源車商戶。收報4.9元，升4.93%。

中國10月手機出貨量2916.2萬部，增近兩成。手機設備上升，鴻騰（6088）收報1.12元，升6.67%。丘鈦（1478）收報4.61元，升3.13%。舜宇（2382）收報73.6元，升4.32%。高偉電子（1415）創上市新高，見21.9元，收報21.75元，升4.82%。通達（0698）收報0.119元，無升跌。瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.35元，升6.38%。比亞迪電子（0285）收報33.65元，升3.54%。信利國際（0732）見52周低0.63元，收報0.65元，升3.17%。富智康（2038）收報0.56元，升1.82%。小米（1810）收報15.96元，升2.7%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲首席商業官蔡英華據報今日離職。收報69.1元，跌0.43%。

港鐵（0066）：屯門南延線造價約62.21億元。港鐵推出感應式信用卡出入閘新服務，12月23日起可用Visa搭港鐵。收報28.85元，升1.23%。

因FTX倒閉撥備8600萬元，新火科技（1611）料全年蝕逾2.8億。收報2.26元，升8.65%。

李寧（2331）斥1億回購購近550萬股。收報19.1元，升1.7%。

紫荊國際（8340）斥450萬元收購一輛勞斯萊斯。收報0.231元，跌9.41%。

銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三期正式開業推MICEE， 推動四期發展擬搞主題公園。收報41.55元，升0.85%。

彩虹新能源（0438）撤回A股上市申請。收報2.62元，跌2.6%。

中國11月社融、新增人民幣貸款遜預期。建行（0939）收報4.48元，無升跌。工商銀行（1398）收報3.68元，無升跌。中國銀行（3988）收報2.87元，升0.7%。

京東（9618）否認裁員，稱沒有任何類似計劃。收報98.8元，升0.92%。

盈富（2800）總基金單位再創新高。收報16.54元，升1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.9元，收報21.75元，升4.82%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.55元，收報9.39元，升1.95%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.92元，收報24.84元，升1.55%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見315.8元，收報315.5元，升1.61%；安碩印度（2836）創上市新高，見37.68元，收報37.68元，升2.11%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1908元，收報1908元，升0.71%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.59元，收報10.58元，升2.32%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見70.3元，收報70.26元，升2.69%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.36元，收報17.18元，升1.96%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.15元，收報1033.9元，無升跌；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見21.34元，收報21.32元，升6.39%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.324元，收報4.324元，升1.6%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見110.3元，收報110.05元，無升跌；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.176元，收報3.176元，升1.79%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.44元，收報40.4元，升1.87%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.81元，收報4.81元，升1.61%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1025.8元，收報1025.8元，升0.19%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見80.12元，收報80.12元，升0.96%；瑞聲（2018）創52周高，見23.85元，收報23.35元，升6.38%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.4元，收報24.2元，升1.47%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.26元，收報4.26元，升2.4%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.57元，收報9.51元，升1.71%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升7.27%；德昌電機控股（0179）創52周高，見13.08元，收報12.24元，跌2.86%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.46元，收報10.3元，升3.52%。

破底股方面

41隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見0.96元，收報1.02元，跌12.07%；保利物業（6049）低見27.2元，收報27.3元，跌1.44%；世茂服務（0873）低見1.08元，收報1.1元，跌0.9%；合景悠活（3913）低見0.42元，收報0.43元，無升跌；中梁（2772）低見0.233元，收報0.255元，升4.08%；招商證券（6099）低見6.13元，收報6.16元，跌0.48%；宇華教育（6169）低見0.495元，收報0.5元，無升跌；利寶閣（1869）低見0.166元，收報0.19元，跌3.55%；專業旅運（1235）低見0.12元，收報0.12元，跌9.09%；協鑫新能源（0451）低見0.345元，收報0.35元，跌1.41%。

117隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.67元，收報5.7元，跌0.7%；時代鄰里（9928）低見0.47元，收報0.48元，無升跌；龍光地產（3380）低見0.65元，收報0.67元，升3.08%；佳寧娜（0126）低見0.238元，收報0.242元，跌2.81%；粤海置地（0124）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；中海宏洋（0081）低見2.23元，收報2.27元，升1.79%；中金（3908）低見10.68元，收報10.7元，跌0.56%；廣發証券（1776）低見9.18元，收報9.24元，升0.11%；信利國際（0732）低見0.63元，收報0.65元，升3.17%；信德（0242）低見0.96元，收報0.97元，升1.04%。

異動股

上升異動股，包括，童園國際（3830）收報0.04元，升48.15%；瑞強集團（8427）收報0.108元，升42.11%；數字王國（0547）收報0.3元，升36.36%；Keep（3650）創上市新低，見14.02元，收報18.78元，升30.42%；樺欣控股（1657）收報3.22元，升29.32%；中華銀科技（0515）收報0.09元，升28.57%；太和控股（0718）收報0.038元，升26.67%；中國上城（2330）收報0.141元，升25.89%；中國煤層氣（8270）收報0.79元，升25.4%；中國興業控股（0132）收報0.159元，升24.22%；豆盟科技（1917）收報0.109元，升22.47%。

下跌異動股，包括，WMCH GLOBAL（8208）收報0.036元，跌35.71%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見1.02元，收報1.09元，跌23.78%；星亞控股（8293）收報0.143元，跌16.86%；中國天億福（8196）收報0.3元，跌16.67%；華章科技（1673）創上市新低，見0.3元，收報0.355元，跌16.47%；高山企業（0616）創上市新低，見0.2元，收報0.2元，跌15.97%；國恩控股（8121）收報0.191元，跌15.86%；匯財金融投資（8018）收報0.113元，跌15.67%；新達控股（8471）收報0.106元，跌14.52%；雲南水務（6839）收報0.25元，跌13.79%；中國汽車內飾（0048）收報0.102元，跌13.56%。

其他報道

人行下周三在港招標發行六個月50億人民幣央票

網龍昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務

理想汽車：累計交付60萬輛汽車

老虎證券：於香港推出美國國債交易服務 可T+0成交T+1本息到帳

東方甄選俞敏洪親發視頻平息「小作文」風波 股價暫升5%

大摩予新世界「低配」評級 負債比率仍高

大摩料明年中國固產投及社融增長續放緩 看好高息內銀跑贏大市

恒生維持最優惠利率不變

碧桂園、永輝接連退場珠海萬達商管

【有片：埋身擊】道期以高位結算才有機會回吐

投資推廣署：協助TAITO STATION來港設首家特許經營店

中國信達前副總裁涉嚴重違紀違法被查

半日沽空金額增14% 盈富沽空減48%

匯豐維持最優惠利率不變

恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大