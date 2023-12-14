拼多多（美：PDD）旗下跨境電商平台Temu與快時尚競爭對手Shein數周前才各自撤銷向對方發出的侵權訴訟，如今再掀新一輪訴訟戰。經營Temu美國業務的Whaleco已入稟美國哥倫比亞特區地方法院，指控Shein的違反競爭行為「升級」，除了向Temu發出數以萬計的侵權下架通知，更向供應商施以「黑手黨式的恐嚇」，非法拘留Temu的供應商，強行索取商戶的手機聯絡，竊取Temu的商業機密、供應商帳戶及密碼，甚至逼使商家離開Temu平台。
內地傳媒引述Shein一名代表駁斥Temu顛倒黑白、賊喊捉賊，大規模抄襲Shein自有品牌產品，持續進行不正當競爭，企圖以惡意訴訟進行報復與抹黑，Shein將通過法律手段維護合法權利。
去年12月，Shein起訴Temu侵犯知識產權，而Temu則在7月指控Shein威脅並強逼製造商簽署排他性協議，雙方曾在10月各自撤銷向對方發出的侵權及反壟斷訴訟。
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