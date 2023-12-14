他續指，香港市場對安全人才培養及安全測試評估的服務需求迫切，已取得ODI在港投資，第一步會由公司管理層在港培養人才及建立本地團隊，料成立初期將由數十人團隊啟動業務。

蔡晶晶認為，公司過去這些年服務客戶包括區塊鏈、人工智能、車聯網等等不同細分賽道，可為香港Web3初創企業「注入安全基因」，由研發及開發過程加入外部安全能力，公司亦已具備系統安全測試能力。

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