政府資訊科技總監辦公室聯同香港互聯網註冊管理有限公司今日舉行「網絡安全技術論壇 2023」，內地網絡安全公司永信至誠科技（滬：688244）宣布明年將落戶香港。公司董事長蔡晶晶表示，網絡安全技術擁有很強的通用性，不會因地域差異而出現很大變化，相信香港是公司步向全球化發展最合適的地方。
他續指，香港市場對安全人才培養及安全測試評估的服務需求迫切，已取得ODI在港投資，第一步會由公司管理層在港培養人才及建立本地團隊，料成立初期將由數十人團隊啟動業務。
蔡晶晶認為，公司過去這些年服務客戶包括區塊鏈、人工智能、車聯網等等不同細分賽道，可為香港Web3初創企業「注入安全基因」，由研發及開發過程加入外部安全能力，公司亦已具備系統安全測試能力。
其他報道
網龍昨完成分拆海外教育在美上市 CFO：未來續發展課堂即服務
老虎證券：於香港推出美國國債交易服務 可T+0成交T+1本息到帳
投資推廣署：協助TAITO STATION來港設首家特許經營店
恒指半日升179點 10天線得而復失 北水流出規模近1個月最大
WeChat Pay HK及微信支付接入九巴及龍運巴士 用戶可以「搭車碼」付款
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日 隔夜息及12個月期見3個月低