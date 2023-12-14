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內地網絡安全公司永信至誠明年將落戶香港 料港需求迫切

政府資訊科技總監辦公室聯同香港互聯網註冊管理有限公司今日舉行「網絡安全技術論壇 2023」，內地網絡安全公司永信至誠科技（滬：688244）宣布明年將落戶香港。公司董事長蔡晶晶表示，網絡安全技術擁有很強的通用性，不會因地域差異而出現很大變化，相信香港是公司步向全球化發展最合適的地方。

他續指，香港市場對安全人才培養及安全測試評估的服務需求迫切，已取得ODI在港投資，第一步會由公司管理層在港培養人才及建立本地團隊，料成立初期將由數十人團隊啟動業務。

蔡晶晶認為，公司過去這些年服務客戶包括區塊鏈、人工智能、車聯網等等不同細分賽道，可為香港Web3初創企業「注入安全基因」，由研發及開發過程加入外部安全能力，公司亦已具備系統安全測試能力。

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