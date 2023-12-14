匯豐發表最新報告，跟進長江基建（1038）、電能實業（0006）及香港電燈（2638）的非交易性路演活動。該行指，投資者普遍關注到經常性現金流、健康的資產負債表及在受壓的監管環境下，維持派息。其稱，前述三股均很好示範到，在當前動盪的市場環境下，尤其在新一輪的公用事業價格重設已過了15個月，在旗下監管資產提供穩定的現金流，支持到三間公司的可持續現金流，保持到強韌的基本因素。該行維持對三家公司的「購入」評級，並維持盈利預測及目標價水平不變。
匯豐指，在三間公司在健康的資產負債表支持下，正尋求優化資本分配，藉此改進股東回報，包括維持漸進的股息分派。在市場的流動性偏緊下，有關公司的管理團隊留意到，綜合性大企業出售非核心資產、或政府推動資產私營化的機會，為他們創造潛在的收購及合併機會。該行相信，按照長建及電能過往的紀錄，會在出手時保持紀律，這意味其參與具增益能力的收購項目，有望成為潛在的催化劑。
隨著該系公司疫情前，進行多項價值被低估的投資，例如澳洲清潔燃氣發電商等享有成本優勢的「現金牛」項目EDL、歐洲較少受監管規範及影響的儀表供應商ISTA、新西蘭廢物供應商EnviroNZ因應穩定的現金流並準備派發更多股息，及加拿大機場外停車場供應商扭虧並預期提供更佳股息，該等投資項目正開始提供回報，正是隱藏的珠寶。
在該系公司最近和港府就利潤管制協議的檢討，港府要求在確保對電力用家享有穩定的電力及價格，港燈方面相信對相應的財政承擔有限。同時港府有意藉著輸入內地無碳的電力如核電，並將缺乏成本競爭優勢並在港發展離岸風電場的選項撇除，但是長遠不排除參與發展的做法。匯豐認為，該系在香港的公用事業，亦具防衛性。
綜合而言，匯豐給予三間公司「買入」評級，順序依次為先選長建，然後是港燈，繼而是電能。其相信，香港的公用事業公司盈利保持韌性，並為股東在宏觀環境存在不明朗因素下，產生良好回報。該行較喜好長建，料會受惠於潛在的購併及提升派息。至於港燈，則會純涉足香港電力市場，提供防守性。
長建、電能及港燈的股價今日分別收報43.2元、44.1元及4.65元，升8.68%、6.27%及5.44%。其他公用事業股規中電（0002）及煤氣（0003）亦分別收報63.45元及5.65元，亦升3.76%及4.63%。全線在港公用事業股均見抽高。
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