今次特別息涉及總額3500萬元，於2022年12月底，根據公司於該日的經審核綜合財務報表，股份溢價賬中的進賬額約為1.45億元，於派付特別股息後，股份溢價賬之進賬額結餘約為1.1億元。

董事會認為，派付特別股息將不會對其相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，且不涉及公司法定或已發行股本的任何削減或股份面值削減，亦不會導致有關股份的買賣安排出現任何變動。

董事亦信納，公司將有能力於緊隨派付特別股息日期後的正常業務過程中償還其到期債務。

公司又指，鑑於疫情後集團轉虧為盈，董事會認為公司當前財務狀況及溢利足以支持派付特別股息。考慮到公司現金流量等多項因素，董事會認為，根據公司的組織章程細則及遵照開曼群島法律，自公司股份溢價賬中宣派及派付特別股息乃屬恰當。董事會認為有關安排符合公司及其股東的整體利益。

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