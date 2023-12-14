擎天科技（1297）宣布，持股41.55%的集團主席辛穎梅，出價每股0.33元，較停牌前12月11日收市價0.255元溢價約29.41%，以協議安排形式將集團股份註銷並私有化。她據此擬購回街外股逾12.22億股，按要約價計算，其付出總代價約2.09億元。在擎天持股13.5%或1.65億股的阿里巴巴（9988）旗下公司承諾投票贊成及接納要約，但是若簽署承諾後180日內私有化未成事，承諾將告終。其股份將於明早復牌。
若阿里巴巴接納收購，其將回從擎天私有化交易套現5445萬元。根據安排，是項私有化協議安排須獲最少75%出席股東投贊成票，反對票不多於10%，股東特別大會獲75%多數票通過，交易始告繼續推進。擎天科技解釋，是次提出私有化，主要考慮到表現一直受到宏觀經濟環境的影響，國家互聯網信息辦公室於今年9月實施《規範和促進數據跨境流動規定（徵求意見稿）》可能會進一步影響業務，加上股份流動性低等原因，因此提出溢價將股份私有化，提供變現機會予股東。
擎天科技早於2013年7月上市，阿里巴巴則是於2010年提出以1.6875億元人民幣，入股擎天科技，並在後者臨上市前，以當時市價1.12元兌換成上市公司股份，時值達2.1億元。儘管期間該股派息共0.3965元，兼五送一紅股，阿里賬面上在擎天科技仍約有近5000萬元賬面虧損。