參考深圳新政後表現，京滬新政有望帶動當地房地產市場改善，為全國市場的預期修復注入信心，繼續推薦在核心城市擁有較多佈局和資源優勢的公司。

華泰指，最新政策的寬鬆程度來看，廣州>深圳>上海>北京。上海相比北京，普宅標準更為寬泛，房貸利率更低；深圳相比上海，核心區二套房首付比例更低；廣州是唯一解除非核心區限購的一線城市，此外非戶籍社保滿2年即可購房、首套房標準更為寬泛、增值稅徵免年限已從5年調至2年。

此意味著北京、上海、深圳或仍存一定政策空間，同時廣州核心區限購亦未鬆綁，華泰預計後續仍可隨市場變化相機抉擇，確保房地產市場平穩健康發展。

參考深圳市場，京滬新政有望帶動當地市場改善和全國市場的預期修復京滬房地產市場在9月脈衝反彈後，10月起又遇波折，同時房價也面臨一定壓力。

本次政策調整後，參照深圳近期再次優化地產政策後的市場表現，華泰預計京滬市場也有望呈現改善。根據貝殼的數據，深圳在11月22日調整二套房首付比例和普宅標準後，新房和二手房經紀人預期指數均迎來顯著反彈，連續三周站上榮枯平衡線;根據中原地產的數據，新政後首周深圳中原二手房帶看環比增加33%，新房/二手房成交分別環比增加160%及27%。