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道指升158點 再創即市及收市價計新高

美息下跌，債息倒掛個別發展，美股上升，道指再創即市及收市價計新高。高盛調整對聯儲局政策預期，預計降息會更早更快，巴克萊料聯儲局2024年將降息三次。美股續升，不過亦有交易員開始懷疑這波行情是否已跑得太過、太快。「恐慌指標」VIX指數進一步脫離近四年低點。金龍中國指數收盤創近兩周高點，蔚來汽車和京東對指數漲幅貢獻最大。

道瓊斯工業平均指數收漲158點，升幅0.43%，報37248點。標普500指數收漲12點，升幅0.27%，報4719點。納斯達克綜合指數收漲27點，或0.19%，報14761點。

高盛升5.7%，報383.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻136點，而聯合健康跌2.6%，報534.24元，拖累道指97點。

科技股方面，蘋果收市報198.11元，升0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報131.94元，跌0.47%，亞馬遜收市報147.42元，跌0.95%，Facebook收市報333.17元，跌0.46%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.87%，報476點。德國DAX指數收跌0.09%，報16752點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7575點；英國富時100指數收漲1.34%，報7648點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.16%，報6288點。

美國2年期債息曾跌最多3.36%，低見4.2776厘，是5月24日4.2438厘後最低。收市報4.3882厘，是6月1日後收市新低，當日報4.3408厘。連跌2日，累計跌0.3426厘，對上一次連跌2日是11月28日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月28日。

美國10年期債息曾跌最多3.31%，低見3.8835厘，是7月27日3.8373厘後最低。收市報3.9208厘，是7月26日後收市新低，當日報3.8668厘。連跌3日，累計跌0.3126厘，對上一次連跌3日是11月29日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月21日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至48.304基點，是12月13日56.116基點後最闊。收市報46.954基點，是12月12日後收市最闊，當日報53.231基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至150.408基點，是8月10日151.899基點後最闊。收市報146.685基點，是7月31日後收市最闊，當日報147.259基點。連跌3日，累計跌30.002點，對上一次連跌3日是11月29日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月29日。

道指曾升最多0.53%，高見37287.5點，創即市及收市價計新高，收報37248.35元，升0.43%。連升6日，累計升1193.92點，對上一次連升6日是11月6日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是11月16日。

標指曾升最多0.67%，高見4738.57點，是2022年1月13日4744.13點後最高。收市報4719.55點，是2022年1月12日後收市新高，當日報4726.35點。連升6日，累計升170.21點，對上一次連升6日是11月6日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月6日。

納指曾升最多0.83%，高見14855.62點，是2022年1月14日14897.68點後最高。收市報14761.56點，是2022年1月14日後收市新高，當日報14893.75點。連升6日，累計升614.85點，對上一次連升6日是11月3日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月6日。

 

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