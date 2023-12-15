個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升2.02%，折合報312.59元；阿里巴巴（9988）升2.4%，折合報70.76元；美團（3690）升2.56%，折合報83.85元；匯控（0005）升1.46%，折合報61.89元；建行（0939）升0.81%，折合報4.52元。

道期現升0.026%；標期現跌0.02%；納期現升0.04%。日本東證指數現升0.5%；韓國KOSPI指數現升0.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.83%。

VIX指數隔晚升2.37%或0.29點，報12.48點。

紐油現跌0.01%或0.01美元，報71.57美元；布油現升3.16%或2.34美元，報76.61美元；金價現跌0.18%或3.84美元，報2032.52美元；LME 銅期貨隔晚升2.65%或221.5美元，報8551.5美元。美國10年期債息現升0.76%或0.0298厘，報3.9506厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，萬邦投資（0158）、奧思集團（1161）。

擎天科技（1297）溢價近三成每股0.33元私有化，阿里接納套現5445萬。

北京能源國際（0686）43億購入澳洲太陽能項目。

恒大（3333）出售上海北外灘項目作價6.6億人幣。

港燈（2638）與國家電網南瑞簽合作框架協議，研引入內地零碳能源。

多想雲（6696）與上海聿正組合營，出資4700萬人幣。

美法院判陽光油砂（2012）需付非延期票據持有人約1.54億元本息。

恒隆地產（0101）無錫恒隆府封頂。

東亞（0023）料美國明年6月起每季減息0.25厘。

東瀛遊（6882）派特別息每股0.07元。

其他報道

道指升158點 再創即市及收市價計新高

北水增持融創 減持國美